Le film Piece of a Woman a fait sensation sur les réseaux sociaux pour son portrait saisissant de la mort néonatale. Le sujet est rarement montré, et dans les occasions où il est fait, la perception de la tragédie l’emporte souvent sur l’histoire. Cependant, dans le cas de la première saison de Servant, la mort d’un bébé n’était que la porte ouverte à un mystère plus étrange et déroutant.

Le réalisateur M. Night Shyamalan a utilisé ses bons instincts pour le suspense et les atmosphères effrayantes pour créer une histoire efficace. De sorte que, le deuil et le deuil étaient en fait les symboles d’un mystère beaucoup plus profond, raréfié.

Pour sa deuxième saison, tout juste sortie sur Apple TV +, Servant garde tout son air de mystère saisissant. Mais cela ajoute aussi un rythme étrange et des touches d’humour qui donnent à la série un air renouvelé. Avec une intrigue sombre et parfois maladroite, le spectacle est une démonstration brillante de la capacité de Shyamalan. pour comprendre la terreur comme une somme de détails.

Le réalisateur et producteur fait à nouveau appel aux espaces claustrophobes, au sentiment de désastre imminent et à la désolation du deuil pour raconter un secret non divulgué. Ou du moins pas tout de suite. L’une des forces de cette deuxième et solide saison est que Servant conserve sa capacité à surprendre. Cela, sans s’écarter du cours de son récit original. Ce n’est pas la façon dont Shyamalan recourt à toutes sortes de trucs et de pièges pour garder le spectateur intéressé. Cela, malgré très peu de révélations.

La série met l’accent sur la famille Turner, qui a perdu son bébé il y a un an. Le script montre à nouveau l’intrigue compliquée dans lequel Dorothy remplace l’absence de Jéricho par une poupée Reborn. Cependant, ce qui semble être une évasion cathartique d’une situation de profonde détresse émotionnelle se transforme en autre chose. En quoi? La première saison n’a pas donné beaucoup d’indications, à part Leanne, la “nounou” tranquille engagée pour aider et soutenir Dorothy dans une telle transe, est plus que ce que l’on voit.

Le script utilise une structure ingénieuse pour indiquer clairement que le surnaturel, cette fois est beaucoup plus proche et fait partie de tout ce qui se passe dans la famille Turner. Cependant, Shyamalan n’emploie pas les conventions habituelles du genre d’horreur. Il n’y a pas de portes battantes ou de fenêtres qui s’ouvrent mystérieusement. Beaucoup moins d’ombres ou de chocs. La terreur réside dans les silences. La suggestion que Leanne est quelqu’un – quelque chose – autre que ce qu’elle prétend être. Ou que le fait que la mort de Jéricho ne soit pas du tout un événement fortuit.

Dans ‘Servant’ rien n’est décontracté

Dans Servant, rien n’est désinvolte et tout fonctionne avec une précision intelligente. L’histoire plonge dans la conviction irrationnelle de Dorothy que la poupée a pris vie ou qu’il y a plus qu’un simple symbole de deuil. De la duplicité de la conscience à la folie, la série il avance du bon pied vers une couche complexe sur la conception de la réalité.

Jericho a-t-il vraiment existé? La perte du bébé a-t-elle été le déclencheur de ce qui se passe à la maison Turner? Leanne est-elle le lien entre l’inconnu et tout ce qui se passe entre les membres de la famille? La série construit une succession de secrets minutieux qui se relient à quelque chose de plus élaboré.

Ils conservent également une compréhension plus éloquente de la peur et de la perte. Le mari de Dorothy, Sean et son frère, Julian, ils essaient de trouver un terrain d’entente entre les délires de la femme et l’enquête sur ce qui se passe dans la maison. Pendant ce temps, l’atmosphère se raréfie et il est évident qu’un phénomène dans l’ombre est sur le point de se produire. Qui?

Le serviteur a besoin d’un public patientMais surtout celui qui apprécie le soin avec lequel l’équipe de production passe du temps à épaissir le suspense. Petit à petit, Servant joue avec une situation intenable au milieu d’un environnement irrespirable. Le bel appartement des Turners devient un espace insulaire où apparemment rien ne se passe. Cependant, Dorothy est convaincue que son fils est né d’une merveille inexplicable. Et cela a également disparu. Et alors que Sean et Julian essaient de comprendre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, les réponses commencent à apparaître. Pas de manière traditionnelle dans le cinéma de genre.

Cette deuxième saison de la série met l’accent sur la douleur. Non seulement celle des parents, mais aussi dans la souffrance vivante qui provoque la confusion et l’absence de réponses. Dorothy semble au bord d’une crise existentielle monumentale, qu’elle évite par volonté. Sean est déchiré entre Comprenez la nature du phénomène dont vous avez été témoin et ne croyez toujours pas. Julian essaie de comprendre ce qui se passe entre les deux, mais ne peut pas. L’incertitude est tout dans une intrigue qui fonde son plus grand poids sur la manière dont elle analyse les relations des personnages avec le chagrin et le chagrin.

La chose la plus étonnante à propos de Servant est peut-être la façon dont il utilise les détails pour raconter l’inconnu. La caméra fait des allers-retours dans l’appartement des Turners, plein d’objets étranges et inclassables. Tout a une signification apparemment cachée. De l’étrange tapisserie sur le mur à la collection de tapis aux couleurs et textures désagréables.

Mais si dans la saison précédente on lui reprochait de dépasser la conception du mystère au profit de l’atmosphère, le second commence à donner quelques réponses. Et la capacité du script à le faire est surprenante. Sans rompre le délicat équilibre entre ce qui est caché dans l’ombre et ce qui est montré, pièce par pièce, dans le lueur inconfortable d’une foule de révélations monstrueuses. Le plus grand succès d’une histoire basée sur son pouvoir de captiver sans répondre aux questions.

