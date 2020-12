Ses charmes ont brillé, les modèles Alexa Dellanos de la piscine pour Instagram | INSTAGRAM

La belle mannequin américaine, Alexa Dellanos a montré qu’elle était l’une des mannequins préférées sur internet et qu’il ne fallait pas être l’été pour s’exhiber dans un beau maillot de bain, dans lequel ses charmes brillaient au maximum Pour clôturer ce 2020 en beauté.

Il s’agit d’un être de 4 photographies, dans lequel on a pu apprécier la grande beauté de la fille de Myrka dellanos, une présentatrice de Telemundo qui n’a pas arrêté de travailler dans cette situation mondiale, alors sa fille s’est retrouvée plutôt inquiète la plupart de l’année mais quand elle a vu que tout allait bien, elle était détendue.

Sur les photos, nous pouvons voir Alexa posant avec un maillot de bain mignon Et dans différentes positions, car elle sait qu’elle doit garder ses fans heureux, qui l’ont aidée à se positionner comme l’une des filles les plus populaires sur les réseaux sociaux, tout cela grâce à ses excellentes courbes.

La célèbre jeune femme a reçu un invitation d’une amie pour aller à la piscine avec elle et passer ainsi ces derniers jours de l’année à profiter du bronzage et à améliorer son contenu à chaque fois. Les likes ont plu sur eux en un instant car les photos sont vraiment d’excellente qualité et grâce à eux ils ont réussi à chouchouter leurs élèves et à se divertir pendant un moment.

Il ne fait aucun doute qu’Alexa Dellanos est belle, tant d’utilisateurs partagent leurs photos avec leurs amis et cela agrandit leur base de fans à chaque fois, cependant, il y a beaucoup d’autres utilisateurs qui ne l’apprécient pas tellement parce qu’ils pensent que c’est quelqu’un de faux.

Un autre détail très intéressant est que la plupart du temps, son petit ami est chargé de prendre ses photos pour leur divertissement, alors beaucoup se demandent s’ils ne la lui donnent pas, mais Alec Monopoly l’a rencontrée alors qu’elle faisait déjà ça pour Ce qui ne le dérangeait pas du tout et pratique sa sécurité lui a même avoué à plusieurs reprises qu’il était fier d’elle.

Dans ses récits, on pouvait voir d’un peu plus près sa visite à la piscine remerciant son amie de lui avoir fait l’invitation, profitant du temps pour se détendre et profiter de ces derniers jours de l’année, ce qui n’était pas du tout joli pour elle et pour beaucoup. d’autres non plus.

Dellanos est une mannequin très dévouée à ses fans et qui sait à quel point ils apprécient ses clichés, elle leur a donc préparé plusieurs cadeaux, en utilisant la couleur rouge pour être très Noël et surtout liée à la passion qu’elle suscite.

Sur son Instagram officiel, on peut voir qu’il a eu quelques jours très actifs sur les réseaux sociaux, ce qui est très curieux car il ne le fait pas toujours de cette façon, laissant parfois les fans un peu consternés qu’il se retrouve à ne pas télécharger de photos.

