«Ses jambes étaient coincées», révèle William Levy à propos de son fils | .

Le célèbre acteur et mannequin cubain William Levy a finalement rompu le silence et dévoilé le détails à propos du t3rrible accident Elle a eu son fils Christopher autrefois alors qu’elle était avec des amis.

William Levy a fait les gros titres cette semaine suite à l’accident dévastateur dans lequel son premier-né.

Après l’accident qu’a subi son fils Christopher le week-end dernier, l’acteur William Levy et son épouse Elizabeth à travers leurs réseaux sociaux ont remercié tous ses followers et les personnes qui étaient au courant de son état de santé.

Cet accident s’est produit lorsque le jeune homme de 14 ans d’âge était dans les installations du club où il pratique le baseball, à Miami et c’est là qu’il s’est renversé dans une voiturette de golf, ce qui a conduit à être emmené en hélicoptère à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence.

Le bureau du shérif du comté de Broward, où l’accident s’est produit, a avoué que l’adolescent avait subi de graves blessures au genou.

Il est très triste de tout ce qui s’est passé. Il craint de pouvoir retourner rapidement à l’école et sur le terrain de baseball », a commenté son entraîneur Marcel Castañeda à la télévision locale.

Selon l’histoire, c’est un hélicoptère qui a emmené le jeune homme à l’hôpital car les blessures aux genoux étaient assez spectaculaires et inquiétantes.

Lorsque les autorités arrivent et que l’aide arrive sur place, elles se rendent compte des dommages subis par Christopher, les blessures aux genoux étaient assez spectaculaires et inquiétantes, c’est pourquoi un hélicoptère est arrivé pour l’emmener à l’hôpital où il a reçu de l’aide. d’urgence, tandis que les deux autres filles ont été transférées dans une ambulance », a déclaré Karina.

Bien que son état de santé ait été jugé très grave, ce n’est pas le cas, mais malheureusement, les deux genoux sont blessés.

Apparemment l’état de santé de Christopher, ses blessures n’étaient pas aussi graves qu’ils le pensaient, mais il a les deux genoux blessés », a-t-il conclu.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

William Levy a partagé sur son compte Instagram officiel une photo avec son fils aîné, dans laquelle ils sourient tous les deux embrassés et remercient tous ceux qui ont pris soin de son fils et de sa famille.

Merci à tous ceux qui sans nous connaître prient pour notre fils Christopher en famille. Que Dieu guérisse Christopher et les autres garçons complètement et rapidement », a écrit Levy dans le post.

Jusqu’à présent, le jeune homme reste hospitalisé, mais ses proches font confiance à son prompt rétablissement.

Nous savons que Dieu était là avec lui et les autres enfants, et nous n’avons que des paroles de gratitude envers Dieu, qui ne nous manque jamais! Puisse-t-il guérir Christopher pour qu’il puisse continuer à être une lumière vive sur le terrain de baseball et dans tous les domaines de sa vie », poursuit le texte de l’acteur.

D’autre part, Elizabeth, en plus de partager une photographie, a publié une vidéo de Cristopher, William et elle-même il y a quelques années.

Je t’aime mon garçon mignon… maman et papa seront toujours à tes côtés! Et nous gagnerons avec la faveur de Dieu », a écrit l’actrice.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est le 5 octobre dernier qu’il a été révélé que le jeune homme avait subi une intervention chirurgicale d’urgence après un accident avec la voiturette de golf dans laquelle il voyageait avec d’autres amis, sur un terrain situé à Weston.

William Levy a acquis une grande renommée au Mexique après avoir participé à des romans tels que “Pas1ón”, “Care with the angel”, “Sortilegio” et “Triunfo del amor”, après avoir participé ensemble à la telenovela “La Tempestad” Ximena Navarrete et Iván Sánchez n’a joué dans aucune autre production au Mexique et réside actuellement aux États-Unis.

Cela peut vous intéresser: William Levy demande son fils après sa santé critique