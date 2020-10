Sesame Street a toujours poussé à l’inclusion. Maintenant, dans le sillage du calcul national de la race, il va plus loin: apprendre aux enfants à affronter le racisme.

Sesame Workshop, l’organisation éducative à but non lucratif derrière Sesame Street, diffusera une émission spéciale antiraciste d’une demi-heure The Power of Us plus tard ce mois-ci et espère que les familles la regarderont ensemble.

La spéciale définit le racisme pour les jeunes téléspectateurs et montre comment cela peut être blessant. Exhortez les enfants qui sont confrontés au racisme ou qui entendent quelqu’un d’autre en être victime de le signaler. «Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, parlez et dites:« C’est faux »et parlez-en à un adulte», conseille Gabrielle the Muppet, 6 ans.

L’émission spéciale, composée de courts sketchs et de chansons dans un format similaire à Zoom, sera diffusée sur HBO Max et PBS Kids et sera diffusée sur les stations PBS à partir du 15 octobre.

Dans une parodie animée, un Muppet blanc dit à un Muppet noir qu’il ne peut pas s’habiller comme un super-héros car il n’est que blanc. Bien que blessé, Black Muppet refuse d’arrêter de jouer aux super-héros, affirmant qu’ils peuvent venir de toutes les couleurs. Le Muppet blanc s’excuse bientôt. «Le racisme fait mal et est mauvais» est le message.

Trump refuse de répondre s’il s’engagera à une transition pacifique du pouvoir après la

Dans la chanson “Comment le savez-vous?” le racisme est affronté de front. «Hey Elmo, que ressentirais-tu si je disais:« Je ne t’aime pas parce que je n’aime pas la couleur rouge? »», Chante Tamir, un Muppet noir de 8 ans. Elmo répond: “Elmo se fiche de ce que vous dites parce qu’Elmo est fier, fier d’être rouge!” Il se termine par les lignes: «Parlez. Dis quelque chose. N’abandonne pas “.

«Nous pensons que ce moment nécessite une discussion directe sur le racisme pour aider les enfants à comprendre les problèmes et leur apprendre qu’ils ne sont jamais trop jeunes pour être des« leaders »pour eux-mêmes, les autres et leurs communautés», a déclaré Kay Wilson Stallings, cadre Vice-président de la créativité et de la production de Sesame Workshop, dans un communiqué.

Alan, Charlie, Chris et Gordon, membres actuels et anciens de la distribution humaine de Sesame Street, sont en vedette dans cette émission spéciale, avec l’invité de célébrité Yara Shahidi, la star «adulte-ish»; Christopher Jackson, vedette de «Hamilton»; et la chanteuse Andra Day, nominée aux Grammy Awards.

Les téléspectateurs reçoivent des conseils pour aider leurs communautés à se rassembler, notamment des dessins à la craie, des signes positifs et des chants. Lorsqu’elles sont à l’extérieur, toutes les marionnettes portent des masques, même les marionnettes à lettres. Le spécial se termine par le slogan «Écoutez. Acte. Lien.”

Sesame Workshop a inclus des ressources en ligne pour les parents pour aider à guider les conversations avec leurs enfants sur la race, y compris parler, chanter et respirer ensemble. «Le partage peut nous aider à nous sentir mieux» est un conseil. Il existe également des images téléchargeables à colorier et un certificat avec un endroit pour mettre le nom d’un défenseur.

Sesame Street, qui a célébré son 50e anniversaire l’année dernière, a pour tradition d’expliquer le monde aux enfants, de tout, de la famille d’accueil à la toxicomanie. La dernière émission spéciale vient dans la foulée de Sesame Street contribuant à Coming Together: Standing Up To Racism, une émission spéciale de CNN en juin organisée par Van Jones et Erica Hill.

Source: Cependant