Session professionnelle à domicile, Kendall Jenner lance une belle collection | INSTAGRAM

La belle et célèbre mannequin, Kendall Jenner, l’une des plus belles sœurs Kardashian-Jenner, a profité de sa grande renommée et de sa popularité pour se positionner comme l’un des modèles Instagram avec le plus grand nombre d’adeptes et en profiter également pour se joindre à diverses marques.

Cette fois, il est apparu portant un nouvelle collection d’un de ses amis créateurs Matt Williams, qui était chargé d’habiller Kendall de la meilleure façon avec des gants longs une robe avec du tissu qui vous permet de voir ce qu’il y a sous un haut noir, des bottes hautes et enfin un fond nu faites-en une tenue super attrayante et visible sur votre profil.

Vous n’avez peut-être pas besoin d’un Photographe professionel et un être spécifique pour prendre ce type de cliché, cependant, à cette occasion, grâce à la contingence globale, la jeune femme a pris les photographies à l’intérieur, elle a donc profité d’un fond qu’elle a prêt à placer un projecteur et à reproduire des images dessus. , ainsi qu’un rideau qui doit fonctionner comme un excellent fond et assez élégant pour que je n’ai pas besoin de quitter la maison ou de m’exposer.

Ce 2020 a été si différent et même les mannequins professionnels ont changé leur style de vie, ils sont passés de voyager à travers le monde et de profiter du luxe à profiter uniquement de leurs demeures, où ils ont été fermés pour éviter toute situation contagieuse, cependant Kendall Il n’a pas profité de l’occasion pour se reposer, mais a travaillé sans pouvoir partir.

C’est ainsi que Kendall Jenner a captivé plus de 4 millions 400000 followers avec ces cinq photographies qui la rendaient tout simplement fantastique et avec lesquelles elle a montré que vous n’avez pas besoin de plus qu’un appareil photo professionnel, un bon photographe, un éclairage adéquat et toute l’envie de continuer. produisant des instantanés incroyables comme ceux qui étaient le sujet d’aujourd’hui, c’est pourquoi elle l’a complimenté et lui a dit que c’était une belle collection.

Ces jours-ci, Kendall a été au centre de l’attention sur les réseaux sociaux, ses fans se souviennent de ses meilleures photos qui bien qu’elles ne soient pas les plus récentes si elles ont été les plus appréciées comme celle dans laquelle elle est apparue avec une robe qui montrait qu’elle n’était pas Il ne portait rien en dessous, donc il peut partager beaucoup de choses avec les utilisateurs.

On note également que Kendall a un grand talent pour la marche, donc elle est considérée comme la reine des podiums au moment de le faire, ça brille et ça se voit comme si c’était aussi léger qu’une plume, quelque chose qu’elle seule a réalisé ainsi que certains de ses compagnons Victoria’s Secret, où elle a bien sûr travaillé aux côtés des meilleurs.

On voit qu’avec quelques vidéos dans la première et la plus récente, on a pu voir comment il est sorti de son jet privé en marchant vers la caméra, appréciant sa légèreté et son bonheur depuis qu’il avait fait un voyage d’affaires et ressenti la grande fraîcheur de partir. à la maison après si longtemps de ne pas le faire.

En fait, il participait à la journée du sourire en rejoignant diverses entreprises pour aider les gens à sourire quelque chose qui peut améliorer votre humeur ou même faire la journée d’une personne, alors Kendall Jenner sourit à la caméra à chaque fois. qui peut.