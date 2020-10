S’est-il suicidé? Yolanda Andrade est en deuil pour son frère | Instagram

Une triste nouvelle a été récemment partagée, liée à l’animateur de télévision Yolanda Andrade et c’est que son demi-frère Rolando Andrade a perdu la vie ce 28 octobre.

La nouvelle a été immédiatement partagée dans tous les médias, car elle est liée au conducteur, jusqu’à présent, on ne sait pas exactement ce qui s’est passé, car une enquête a été ouverte à propos de laquelle aucun autre rapport n’a été donné. .

Selon le programme Ventaneando, le jeune homme avait 38 ans, il était plus jeune que Yolanda, ils étaient demi-frères et sœurs et tout semble indiquer qu’ils n’avaient pas de relation étroite, mais le simple fait de perdre un frère ou un parent proche est toujours douloureux donc on ne doute pas que le conducteur Yolanda Andrade elle est en deuil et assez triste de la perte de son frère.

Jusqu’à présent, on ne sait rien de son départ, il y a ceux qui croient qu’il a peut-être pris sa vie ou qu’une personne de plus lui a pris, parce qu’ils l’ont trouvé avec une baIa sur la poitrine.

De son côté, Yolanda Andrade n’a pas commenté la question et n’a rien publié à propos de son frère, sa dernière publication a été faite il y a environ 12 heures et elle n’a partagé qu’une image de San Judas Tadeo, car ce 28 octobre est célébré au saint.

Selon les informations partagées par le programme Ventaneando, le corps de Rolando Andrade a été retrouvé à son domicile dans la ville de Culiacán, Sinaloa, l’État d’où est originaire l’animateur, le présentateur de télévision et également l’actrice. Yolanda Andrade.

Il semble que les autorités aient reçu un appel vers 9 heures du matin, elles se sont immédiatement préparées à arriver sur les lieux car la personne qui les avait appelés a assuré qu’il y avait une personne h3rid et qu’elle a demandé son aide.

Aussitôt le service médico-légal mieux connu sous son acronyme SEMEFO est arrivé sur les lieux pour soulever le corps, malheureusement aucune information supplémentaire n’a été donnée sur l’affaire, en plus du fait que les personnes habilitées à recevoir des informations sont directement la famille.

Il y a ceux qui assurent que le jeune homme a décidé de se suicider, ceci parce que la famille n’a vu personne entrer ou sortir de sa chambre, ils ont simplement entendu un bruit de détonation et se sont immédiatement préparés à entrer dans l’endroit où vivait Rolando, quand ils ont vu la scène choquante a probablement été choquée.

La personne en charge du partage de l’information était la sœur de Yolanda Marilé Andrade elle-même, elle l’a fait à travers l’émission Venga la Alegría, qui est diffusée sur la télévision TV Azteca.

La jeune chanteuse assure également qu’elle l’avait rarement vu de sa vie, mais il est tout aussi douloureux de savoir qu’un proche de vous perd la vie, pour le moment où elle a partagé ses condoléances à la famille parce qu’ils étaient demi-frères, elle l’a fait à travers de leurs réseaux sociaux en termes de Yolanda Andrade n’a pas commenté la question.

Le conducteur de Montse et Joe C’est immédiatement devenu une tendance sur Twitter, même si certains ont pensé d’une manière amusante que son nom était totalement différent de ce qui s’était passé le matin, d’autres ont offert leurs condoléances au chauffeur.

Le nom de Yolanda Andrade a été à la mode ces derniers mois à certaines occasions, comme vous vous en souviendrez, ses préférences amoureuses penchent vers les femmes, elle a été impliquée dans certaines controverses avec certaines personnalités du Mexique dont Verónica Castro est la plus connue, d’où que les internautes ont immédiatement commencé à spéculer que quelque chose s’était encore produit avec le chanteur.

