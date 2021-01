Sex and the City revient, grâce à HBO Max. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis, qui ont joué dans la série originale, ont toutes partagé le même court teaser cryptique dimanche. La série originale a été diffusée sur HBO pendant six saisons de 1998 à 2004. La reprise ne sera disponible que sur la plate-forme de streaming, et non sur la chaîne traditionnelle HBO.

Le teaser de 40 secondes comprend des images d’une ville animée de New York pré-COVID. Il y a aussi un écran d’ordinateur, première lecture, “Et juste comme ça …” et “L’histoire continue”. HBO a également créé des pages de médias sociaux appelées And Just Like That …, suggérant que c’est le nom de la nouvelle série. Alors que Parker, Nixon et Davis reviennent tous, Kim Cattrall ne devrait pas être de retour. Cattrall n’a pas partagé le clip sur ses propres pages de médias sociaux. Michael Patrick King, l’un des producteurs exécutifs d’origine, reviendra en tant que producteur exécutif, rapporte Variety.

Sex and the City a été créé par Darren Starr et est basé sur le livre de Candace Bushnell de 1997. L’émission a été suivie par des films en 2008 et 2010 et une série préquelle de deux saisons, The Carrie Diaries, qui a été diffusée sur The CW de 2013 à 2014. Parker a joué le rôle de Carrie Bradshaw, qui a également raconté la série. Davis a joué Charlotte York, tandis que Nixon a joué Miranda Hobbes. Cattrall a joué le rôle de Samantha Jones.

Il s’agit de la dernière renaissance de HBO Max, qui a exploité des franchises familières pour attirer de nouveaux utilisateurs. La plateforme travaille également sur les reprises de Gossip Girl et True Blood. Contrairement à la renaissance de Sex and the City, la série Gossip Girl se concentrera sur une toute nouvelle distribution de personnages. Emily Alyn Lind, Eli Brown, Thomas Doherty, Whitney Peak et Jordan Alexander font partie des stars de la nouvelle série.

C’est une histoire de rupture et continuera d’être mise à jour.