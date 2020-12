“Seul à l’hôtel” c’est ainsi que le père de mon pauvre petit ange a perdu la vie | AP

C’était l’année 2017, lorsque le célèbre acteur John a entendu À l’âge de 72 ans, dont on se souvient encore après s’être consacré en jouant Peter McCallister dans les bandes “My Poor Little Angel” 1 et 2, il a perdu la vie mystérieusement.

Le père épuisé de Macaulay Culkin (Kevin McCallister) sur la bande a péri à 72 ans, a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Palo Alto, en Californie, selon des rapports.

Heard avait déjà subi un chirurgie d’un bas du dos, dont il se remettait apparemment, ceci après avoir été intervenu au Stanford Medical Center, transcendé.

Son corps a été retrouvé dans la chambre du Hôtel à laquelle les autorités et les experts légistes se sont rendus pour déterminer les causes qui ont conduit à sa fin fatidique.

Selon les données fournies par des sources proches de la famille, publiées par TMZ, il décrit que c’est le personnel de l’hôtel qui a donné un préavis après avoir localisé sa dépouille.

Le corps de John Heard a été retrouvé dans un hôtel par l’un des employés du service. Immédiatement, la police a été appelée “pour une urgence médicale”, mais à leur arrivée, l’acteur était déjà mort. Vous avez spécifié le site.

Sans aucun doute, c’était une nouvelle très malheureuse et une grande perte pour le monde du cinéma, donc certaines personnalités ont été affligées par la nouvelle, c’est l’acteur Robert Patrick, l’un de ceux qui ont ajouté aux condoléances.

Je suis choqué et attristé de me réveiller en apprenant que John Heard a perdu la vie hier soir “, a écrit Patrick.” Un acteur si talentueux! Je suis tellement reconnaissant d’avoir eu l’occasion de le voir, de travailler et de passer du temps avec lui. »Patrick a écrit via son compte Instagram, ensemble, ils avaient collaboré étroitement à Last Rampage.

“Catastrophique”, ses derniers mois de vie

Les vraies causes qui ont provoqué l’étrange départ de l’acteur américain n’étaient pas totalement claires, cependant, quelques mois plus tôt, Heard aurait vécu une expérience très difficile.

On savait que Max, le fils de l’acteur américain, avait perdu la vie sept mois avant ce qui est arrivé à l’acteur. Le jeune homme n’avait que 22 ans.

Le garçon a été retrouvé mort le 6 décembre 2016. Max “est parti paisiblement pendant qu’il dormait”, a déclaré sa mère Sharon quelques jours plus tard.

Il était profondément attristé de ne pas avoir de père partageant sa vie », a ajouté Sharon Heard, la deuxième épouse de l’acteur, comme le décrit le tabloïd The Mirror.

Qui était Jhon Heard?

Né le 7 mars 1946 à Washington DC, John Heard était un acteur américain de cinéma, de théâtre et de télévision surtout connu pour ses apparitions dans “Home Alone” et “Home Alone 2: Lost in New York”.

John Heard dans une scène de “My Poor Little Angel” 1. Photo: Facebook

Il pouvait également être vu sur CSI: Miami comme un personnage récurrent nommé Kenwall Duquesne, père de Calleigh Duquesne.

Le fils de John et Helen Heard a grandi avec ses deux sœurs, l’une d’elles, qui se penchait également vers le théâtre. Il a fréquenté le Gonzaga College High School et est diplômé de l’Université Clark à Worcester, Massachusetts.

Il a été brièvement marié à l’actrice Margot Kidder qui a joué dans le personnage féminin de Superman: Le film, 1978, leur mariage n’a duré que six jours.

John Heard est le père d’un garçon nommé Jack qu’il a procréé avec son ex-petite amie Melissa Leo. De même, l’acteur s’est également séparé de sa femme, Sharon Heard, avec qui il a procréé Max et Anika.

Au cours de sa carrière, Heard est apparu dans d’autres bandes telles que “Big”, “After hours”, “Beaches”, “Gladiator”, “Pelican Brief” et le premier opus de “Sharknado”. Il a également joué dans des séries télévisées telles que “Miami Vice” et “The Sopranos”. Son dernier film, “Last Rampage”, sortira en septembre.