L’un des films mexicains les plus populaires était sans aucun doute “Fever of love”, où la “petite amie d’Amérique”, Lucero, jouait avec le chanteur “Luis Miguel«son premier mariage et a partagé quelques scènes de baisers dont l’artiste se souvient maintenant avec tendresse.

C’était dans les années 80 que les plus grandes figures du succès de l’époque, l’interprète “Lucerito“et Luis Miguel a joué dans un film qui a eu lieu sur les plages prisées d’Acapulco.

Tous deux profitaient de leur ascension vers la gloire pendant leur adolescence, ils étaient les stars du moment, alors l’opportunité de collaborer ensemble sur ce film est venue grâce à l’idée du producteur et réalisateur René Cardona, “La fièvre de l’amour«Cela leur a donné une plus grande projection et une plus grande impulsion dans leur carrière naissante.

Dans le même temps, Lucero a partagé à d’autres occasions que pendant le tournage du film, il avait partagé de nombreux moments avec Luis Miguel qui les avaient amenés à ressentir une grande affection.

C’est à travers une conversation que l’interprète de “Electricidad” se souvient de certains détails tels que les baisers qu’elle a partagés avec la chanteuse.

Selon les scènes de l’histoire inoubliable, Lucero et Luis Miguel, sont deux jeunes gens qui, en se rencontrant, tombent amoureux à première vue, certaines scènes comme le Des bisous et un mariage, ils ont rendu la bande des stars de la musique, l’un des favoris du public dont beaucoup se souviennent encore avec nostalgie.

Mais avant cela, des doutes surgissent que le même artiste, ex-épouse de Mijares clarifié dans une interview précédente

Comment étaient les baisers avec Luis Miguel?

Lucero révélera pour l’émission “La Cuchara” quelques détails sur les scènes de baisers dans lesquelles elle a joué avec le soi-disant “Sol de México”, et contrairement à ce que beaucoup pensaient, l’adolescente d’alors ne ressentait aucun nerf à ces moments-là.

Le chanteur souligne qu’à cette époque, les jeunes n’étaient pas aussi avancés qu’ils le sont aujourd’hui, donc plus que de penser à la romance, ils se sont beaucoup amusés et sont devenus de très bons amis.

Bien qu’à l’époque, diverses versions suggéraient la possibilité d’une romance entre les deux, l’artiste réitère néanmoins que rien d’autre ne s’est jamais produit.

La star mexicaine souligne qu’ils ne se cachaient pas pour embrasser ou quoi que ce soit du genre et lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des nerfs de la part des deux quand il s’agissait de s’embrasser, elle a répondu non.

Nos mains n’ont pas sué, non, a déclaré l’auteur-compositeur-interprète.

Il a même admis qu’à un moment donné, il se sentait un peu désolé de voir ce genre de scènes à l’écran dans lesquelles il apparaît en train d’embrasser avec l’interprète.

D’un autre côté, il a révélé qu’il n’avait pas vu l’artiste depuis longtemps et ce qu’il sait actuellement de lui était grâce à la biographie de l’artiste publiée sur Netflix.

Le deuxième volet de “Luis Miguel: la série” a mis du temps à atteindre la plate-forme en raison du problème de la pandémie qui se déroule aujourd’hui.

Même dans l’une des scènes de la biosérie, ils recréent l’une des interviews avec l’interprète de “Maintenant tu peux partir” où il reçoit un coup de téléphone et c’est de Lucero qu’il appelle “ma femme”, quelque chose qui a toujours généré une attente entre eux.

Cependant, c’était un surnom qu’ils se référaient tous les deux et est dérivé des mêmes scènes du “mariage supposé” qu’ils jouent dans le film “Love Fever”.