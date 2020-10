Seule? L’actrice Verónica Castro fête son anniversaire | Instagram

La chanteuse, actrice et animatrice la plus reconnue à la télévision, Verónica Castro célèbre une autre année et la célèbre d’une manière très différente, seule et avec l’amour de ses fans qui l’ont félicitée de loin.

La célèbre femme est récemment réapparue dans les images d’une vidéo de chez elle dans laquelle elle apparaît apparemment seule en éteignant les bougies sur son gâteau, même si ce qui était le plus surprenant, c’est que l’histrionique ne semble être accompagnée d’aucun de ses proches, ses enfants. ou petits-enfants.

La diva du soap opera, née le 19 octobre 1952, fête ses 68 ans en ce moment, et loin de déprimer le fait de fêter un autre anniversaire, l’artiste est heureuse et pleine de bonheur de pouvoir fêter une autre année , en plus de pouvoir compter sur l’affection de son public qui la soutient depuis le début de sa carrière et qui s’est souvenue pour la première fois de cette date spéciale dans la vie de l’histrionique.

La reine des feuilletons, Veronica Castro, qui est resté absent du petit écran mais qui est toujours en force via les réseaux sociaux, a partagé une vidéo via son compte Twitter les scènes d’une vidéo où il apparaît soufflant les bougies sur un gâteau qu’ils lui ont apporté chez lui. cela a immédiatement provoqué la réaction de nombreux de ses partisans qui ont partagé avec enthousiasme des messages émotionnels.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Certains d’entre eux étaient très spéciaux car ils ont montré tout l’amour et l’admiration pour l’actrice, qui a répondu avec beaucoup d’amour à chacun d’eux.

Joyeux anniversaire, belle grand-mère, que Dieu vous bénisse éternellement et vous remplisse de bénédictions, nous vous aimons éternellement “,” Joyeux anniversaire mon Vero del alma. compagnie de votre famille, de vos amis et de toutes les personnes qui vous aiment de tout notre cœur “,” Joyeux anniversaire ma belle Vero je vous adore de tout mon coeur. Merci d’exister et d’éclairer mes journées. Je vous souhaite tout le meilleur dans ce monde. À la distance de commandement, un énorme câlin. Que Dieu et la Vierge prennent soin de vous et guident toujours vos pas ma reine », étaient quelques-uns des messages.

Ceci après que l’histrionique a partagé un message sur Twitter où elle a accueilli joyeusement et paisiblement une autre année de vie

Ils ne seraient jamais réveillés en ce moment, la cloche de Twitter sonne tout le temps et je ne pensais pas que je mangeais du gâteau à ce moment-là mais cette année tout est différent et je suis là avec vous uf allons-y

Ils ne seraient jamais réveillés en ce moment, la cloche de Twitter sonne tout le temps et je ne pensais pas que je mangeais du gâteau à ce moment-là, mais cette année, tout est différent et je suis ici avec vous uf allons-y pic.twitter.com/SFiJycOwtL – Verónica Castro (@vrocastroficial) 19 octobre 2020

Il est à noter que ces derniers mois, ils ont été très difficiles pour l’histrionique car après avoir joué dans une vive controverse après les déclarations de l’animatrice Yolanda Andrade, les problèmes présumés qu’elle vivait avec son fils Cristian Castro, l’artiste a fait face au triste départ de sa mère, Doña Socorro Castro, sa grande compagne de vie.

Actuellement, la star de la télévision vit loin des projecteurs mais vit apparemment plus heureuse loin de la polémique qui l’a mise au centre des rumeurs en 2019 et dans le cadre de ce 2020, après que l’animatrice elle-même, Andrade se lancera dans la lumière la prétendue relation que le chanteur Cristian Castro avait avec le célèbre.

À cet égard, la chanteuse a dû donner son visage pour donner sa version aux commentaires de l’animateur dont il a souligné “qu’ils ont eu des problèmes comme toute famille”, quant à Verónica Castro, elle a défendu son fils et a nié Yolanda Andrade qui a assuré à tout moment que l’artiste veut «tout cacher».

Vous pouvez également lire Verónica Castro se souvient de Rosa Salvaje 33 ans plus tard

De la même manière, les prétendues révélations de la conductrice sinaloenne lui ont également apporté diverses critiques sur les réseaux sociaux pour avoir attaqué et révélé des aspects de la vie de la célèbre femme.