Seules ses mains couvrent ses charmes, Kim Kardashian tombe amoureuse de ses fans

Une fois de plus, la mondaine et femme d’affaires Kim Kardashian West s’est consacrée à avoir un impact sur ses fans, en posant avec audace, et comme elle seule sait le faire, bien sûr à promouvoir une ligne de produits de son entreprise de beauté.

Cependant, la publication en question date d’il y a un peu plus de deux ans, lorsque votre entreprise Beauté KKW à peine un an après avoir commencé la fabrication et la vente de produits de beauté et de soins de la peau, Kim s’est toujours démarquée par ses poses et photographies audacieuses et controversées placées de son profil officiel sur Instagram, cette fois, elle a décidé avec l’un des les instantanés mentionnés donnent une promotion à ce que serait alors votre nouvelle gamme de produits.

Posant placidement allongé dans le confort d’un lit élégant, on peut apprécier la beauté inégalée de Kim Kardashian, qui apparaît sur son dos, laissant presque tous ses attributs physiques découverts, ce que le mannequin a fait à d’innombrables occasions, afin d’être toujours aux yeux du public, comme cette femme toujours a montré qu’attirer l’attention de tous est son truc.

L’image a clairement fait sensation pour les millions d’adeptes de Kim, car, bien qu’en réalité le but de celle-ci était de montrer le maquillage en argent, fait avec la ligne d’ombres et de eye-liners qu’il promouvait à l’époque, la vérité est que ce que les téléspectateurs ont accordé le moins d’attention était exactement cela son maquillage.

Et c’est ça, il est pratiquement impossible de regarder son maquillage des yeux, si l’on prend en compte tous les autres détails que la photographie doit enseigner au public, à commencer par Kim pratiquement nue au lit.

Comme nous l’avons déjà mentionné, la mannequin est restée tournée vers le plafond de l’ensemble, elle s’est préparée à recouvrir ses attributs avant avec quelques doigts, ainsi que sa zone intime qu’elle n’a recouverte que d’un drap de satin doux, on peut aussi voir les jambes des plus célèbres à l’air libre. des Kardashians, c’est en soi un cliché très artistique, mais très inexact si ce qu’elle voulait vraiment était de montrer son maquillage.

Bien que si nous y prêtons attention, c’est en fait un travail incroyable de combiner les tons et les textures, car, étant Kim avec un teint de peau brune bondée, nous ne pouvions pas croire à quel point ces tons froids ont l’air bien sur une peau chaude et bronzée. de la célèbre épouse de Kanye West.

En n’utilisant que du brillant à lèvres, l’attention totale sur son visage va à ses yeux féroces et félins, qui ont été reconnus dans le monde entier comme l’un des plus beaux du monde du divertissement car, bien qu’ils ne soient pas bleus ou d’une couleur claire comme La plupart des yeux que le public aime le plus, ce qui a vraiment un impact sur leurs fans, c’est la profondeur et l’hypnose de leur regard.

Un autre détail particulier dont nous devons tenir compte est que le protagoniste de cette ligne et de l’image en tant que telle, est la couleur bleue, puisque la feuille qui recouvre les parties de Kim est de cette tonalité, ainsi que les lumières qu’il a utilisées. Le photographe sur le plateau crée même un effet sur le maquillage de la sœur de Kylie, provoquant une illusion visuelle car, en réalité, il semble que le maquillage du mannequin soit bleu et non argenté.

Actuellement, la ligne de maquillage de Kim s’est avérée très réussie, et bien que les internautes l’accusent d’avoir copié l’idée de sa petite sœur, en créant une autre ligne de maquillage sous le nom reconnu, la vérité est que les deux femmes d’affaires ils ont réalisé leurs fruits respectifs de leur travail, l’un en compagnie et avec l’aide de l’autre, et loin d’être une compétition entre eux, c’est un travail d’équipe.