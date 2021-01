J’ai vu Sarah Jessica Parker une fois, chez Timpson à Kensington High Street de tous les endroits. J’ai rejoint une foule de femmes tendant le cou pour voir si elle portait des Manolos (elle l’était!). Quand je l’ai dit à des amis, les réactions étaient mitigées – parce que 22 ans après sa première diffusion, Sex and the City a encore la capacité de se polariser.

Les cyniques termineront cette phrase par un certain nombre de questions: «… pourquoi ils ramènent cette série sexiste atrocement datée; combien de millions les acteurs sont payés; combien de chirurgie plastique ils ont eue; et comment ils expliqueront l’absence de Samantha ». Certes, Sex and the City sans Kim Cattrall, qui ne participe pas, se sent creux, comme un retour des Spice Girls sans Geri Halliwell.

C’est un geste audacieux pour ressusciter un spectacle sur le shopping et le shagging qui était une grande partie de son temps. Si Sex and the City nous a appris quelque chose, c’est que les rebonds sont pleins de dangers. À bien des égards, il aurait été plus gentil de laisser Carrie et ses coéquipiers rester dans les Noughties, de les sauver des accusations selon lesquelles ils sont des modèles superficiels, nécessiteux et mauvais, épinglant leur bonheur sur leurs relations avec les hommes. Vous vous souvenez de Sex and the City 2? Vous préférez probablement pas. J’ai essayé de le regarder ivre dans un avion et ce n’était même pas tolérable à travers une brume de vin rouge. Nous sommes sortis de leur insécurité; nous avons Girls, Fleabag, I May Destroy You, Pulling et Catastrophe, qui ont tous plus de profondeur.

Sex and the City – En images

Sarah Jessica Parker comme Carrie Bradshaw dans Sex and the City

HBO

Kim Cattrall et Sarah Jessica Parker dans Sex and the City: The Movie (2008)

Cynthia Nixon représentée comme Miranda Hobbes, avec Sarah Jessica Parker comme Carrie Bradshaw, Kristin Davis comme Charlotte York et Kim Cattrall comme Samantha Jones dans une scène de Sex and the City: The Movie (2008)

Kim Cattrall dans Sex and the City 2 (2010) avec Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristen Davis

Sarah Jessica Parker comme Carrie Bradshaw dans «Sex and the City 2». (Craig Blankenhorn / Warner Bros. Pictures)

Warner Bros

Le casting de ‘Sex and the City 2’ Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon et Kim Cattrall posent lors de la première au Radio City Music Hall de New York le 24 mai 2010

AP

Kim Cattrall dans Sex and the City: The Movie (2008)

Les acteurs de Sex and the City Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon et Kim Cattrall arrivent pour les Screen Actors Guild Awards 2001 à Los Angeles

AP

Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kim Cattrall dans Sex and the City: The Movie (2008)

Les membres de la distribution de “ Sex and the City ” Kim Cattrall, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker et Cynthia Nixon posent avec leurs Golden Globes de la meilleure série télévisée comique et de la meilleure actrice dans une comédie télévisée (remportée par Parker) à la 59e assemblée annuelle des Golden Globe Awards 2002 à Beverly Hills

.

Kristen Davis, Kim Cattrall et Cynthia Nixon dans Sex and the City: The Movie (2008)

Jason Lewis et Kim Cattrall dans Sex and the City 2 (2010)

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall et Cynthia Nixon assister à la première britannique de Sex And The City 2 à l’Odeon Leicester Square en 2010

.

Kim Cattrall dans Sex and the City 2 (2010) avec Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristen Davis

Sarah Jessica Parker dans Sex and the City 2 (2010)

Sarah Jessica Parker dans Sex and the City

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall et Cynthia Nixon arrivent à la première du film britannique du nouveau film du réalisateur américain Michael Patrick King ‘Sex and the City 2’ qui s’est tenue à l’Odeon Leicester Square

EPA

Sarah Jessica Parker comme Carrie Bradshaw dans Sex and the City

HBO

Sex and the City avec Cynthia Nixon comme Miranda Hobbes et Sarah Jessica Parker comme Carrie

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall et Kristin Davis dans Sex and the City 2

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall et Kristin Davis dans Sex and the City

Pourtant, bien que je sache tout cela, je regarderai le redémarrage. Malgré toute sa mousse et ses défauts, les premières séries étaient une télévision divertissante et étroitement scénarisée avec des personnages qui se sentaient comme vos amis. Vous les détestiez mais vous les avez manqués quand ils étaient partis. J’ai regardé l’émission pour la première fois à un âge de formation – 13 ans, en attendant que mes parents soient endormis avant de passer à Channel 4, ou en la regardant pendant la soirée pyjama (jusqu’à ce qu’un parent vienne nous dire en criant «si votre mère et votre père savaient tu regardais ce charbon! »).

Maintenant, j’ai la trentaine, je le comprends mieux – pour le moment, je me rapporte particulièrement à l’épisode où Carrie en a assez de distribuer des cadeaux aux gens parce qu’ils ont des bébés et se marient alors qu’elle ne fait ni l’un ni l’autre, alors elle décide de le faire. se marier – avec une liste de cadeaux chez Manolo Blahnik.

Sex and the City MK III me donne l’impression qu’un ex d’il y a 20 ans est revenu dans ma vie. J’ai de faibles attentes et je sais que la télévision est meilleure maintenant, mais pourquoi ne pas voir ce qu’elle a à offrir? Si ce n’est pas bon, je peux toujours revenir au drame élevé de cette série de Grand Designs.