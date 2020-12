Sexy et en cuir, Celia Lora annonce de nouvelles vidéos pour Playboy | INSTAGRAM

Pour clôturer cette année 2020 en beauté, la célèbre mannequin mexicaine Celia Lora a fait une annonce choquante sur son compte Instagram officiel, révélant qu’elle avait de nouvelles vidéos préparées pour nous. Playboy et qu’ils arriveront très bientôt.

Il est possible que les nouvelles vidéos contiennent des images de Celia comme nous n’en avons jamais vues auparavant, car comme nous le savons, ce magazine est l’un des plus reconnus et l’un des meilleurs en termes de ce type de divertissement, ils ont donc sûrement quelque chose de préparé pour nous. très interessant.

Bien que cette année n’ait pas été la plus belle, Celia Lora en a profité pour se positionner comme l’une des influenceuses, mannequins et désormais l’hôte des plus populaires d’Amérique latine.

Nous aborderons la photo avec laquelle une publicité dans laquelle on peut la voir vêtue d’une tenue en cuir ou ce qui pourrait être du vinyle, car comme on le sait ces derniers temps, les entreprises qui se consacrent à la confection de vêtements prennent soin de l’environnement et des animaux en évitant tout problème et faire regarder celia spectaculaire.

Rapidement, les likes sont arrivés, rassemblant des centaines de milliers de personnes ainsi que des commentaires où ils expriment à quel point ils la soutiennent, à quel point elle est belle et surtout où ils l’invitent à sortir car comme nous le savons, ses fans veulent avoir une chance avec elle.

Les derniers mois ont été les plus productifs pour Celia Lora après être apparue dans Acapulco Shore une fois de plus collaboré avec MTV pour lancer El Consultorio del Amor avec Celia Lora, où elle a créé des divertissements et répondu aux questions, racontant ses anecdotes personnelles sur divers sujets. risqué et générant un contenu très amusant plein de rires et bien plus encore.

Ceux qui aiment vraiment la jeune fille d’Alex Lora, chanteur du célèbre groupe de rock mexicain El Tri, ont passé un excellent moment avec elle en 20 chapitres où elle a généré beaucoup de choses à raconter.

Elle a également été invitée à de nombreux programmes et toujours présente avec sa personnalité forte et unique qui l’a distinguée parmi toutes les célébrités du Mexique.

Nul doute que Celia Lora n’arrêtera pas de générer ces belles images et surtout des divertissements car, comme on le sait maintenant, elle aime beaucoup télécharger des vidéos sur sa chaîne YouTube, un autre endroit où j’ai même créé différentes sections.

L’une des sections préférées de sa chaîne YouTube est celle au coin de la veste dans laquelle il parle des messages qu’il reçoit de ses fans qui perdent parfois un peu la tête et lui écrivent des choses assez désagréables et surprenantes.

Pour que vous ne manquiez aucun détail et actualité de la belle Celia Lora qui ne livrera sûrement pas de nouvelles et meilleures photos.