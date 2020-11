Lorsque Disney a acheté les droits de la franchise Star Wars, il a immédiatement décidé de se mettre au travail pour agrandir, redimensionner – et il y a ceux qui disent exploiter – un univers riche en histoires et en personnages. Mais avant de commencer, il a clarifié quelque chose: le canon qui serait raconté ci-dessous n’inclurait que les films de la trilogie originale.

La décision a laissé de côté un vaste matériel lié à la mythologie de Star Wars inclus dans des livres, des jeux vidéo, et même toutes sortes d’histoires ajoutées au fil des ans. Mais surtout, l’une des histoires les plus importantes de la franchise, dont LucasFilm 1996: Shadows of the Empire, l’une des premières initiatives multimédias de la saga et qui avec son air élaboré, certains tons sombres et une exécution brillante est un ancêtre spirituel. du prochain projet de la Haute République.

Le projet était assez vaste: il avait son propre roman, une série de bandes dessinées, un jeu vidéo et même une bande-son spécialement composée pour l’aventure multiplateforme. La seule chose qui lui manquait était un film et LucasFilm aurait réfléchi à l’idée pendant des années, ne sachant pas comment élaborer un discours concret basé sur tant de médias différents.

Entre l’Empire contre-attaque et le Retour des Jedi, les ombres de l’Empire a raconté comment Luke Skywalker a construit un sabre laser et est devenu un vrai Jedi tout en essayant de prendre les décisions appropriées pour refonder l’Ordre. Ou du moins analyser la possibilité à l’avenir. D’autre part, Leia parcourait la galaxie à la recherche de Han Solo – alors gelé dans la carbonite – et essayait de comprendre le système de pouvoir mystérieux et alambiqué au-delà du poing de l’Empire. En fait, sa recherche l’a amenée à établir une communication avec Black Sun, un groupe criminel aussi puissant que les Hutts, et dont le chef, le prince Xizor, rivalisait avec Dark Vador pour la faveur de l’empereur. Comme si tout ce qui précède ne suffisait pas, on se souvient affectueusement de l’histoire pour l’introduction d’un personnage populaire nommé Dash Rendar, une sorte de Han Solo à l’occasion et qui agissait comme le héros populaire alors qu’il était … disons hors de circulation .

De tout point de vue, une telle histoire pourrait être portée à l’écran– grand ou petit – aujourd’hui, surtout pour sa contribution au canon original. En plus de cela, Shadows of the Empire était l’un des projets les plus ambitieux de Lucasfilm, et on se souvient de son audace mémorable. Le concept même de l’univers élargi en était à ses balbutiements – en particulier avec la trilogie Thrawn de Timothy Zahn apportant une nouvelle vie à la franchise – alors Lucasfilm a cherché à capitaliser sur l’expérience en publiant une histoire unique qui transcendait tous les différents médiums dans lesquels Star Wars il avait un succès considérable. La décision a intrigué une bonne partie du critique spécialisé et l’un des commentaires les plus fréquents, est si le travail pouvait donner suffisamment de matière pour relier jusqu’à trois plates-formes différentes.

Non seulement il réussit, mais le résultat étonna par sa cohésion et son interprétation prodigieuse des symboles habituels de la franchise. Même lorsqu’il est entré sur le terrain difficile et compétitif des jeux vidéo, l’histoire conçue par le talentueux auteur Steve Perry est devenue un triomphe de l’imagination et de la bonne narration. Le populaire jeu d’action 3D à la troisième personne a été lancé sur N64 et a donné aux joueurs l’occasion de revisiter des moments classiques de la saga Star Wars sous un nouveau jour. Bien que les cinématiques et le gameplay puissent maintenant sembler datés, il s’agissait en fait d’une procédure pas à pas d’une importance considérable pour l’analyse, tout ce que Star Wars peut apporter à la culture pop.

Un tour de toutes les extrémités de la galaxie

L’histoire de Perry a capturé l’esprit intense et réaliste qui, au milieu des années 90, faisait partie de la plupart des histoires liées aux grandes sagas de la culture pop. Le cadre était idéal pour ce moment, car l’histoire se déroule à une époque où la rébellion traversait l’un de ses pires moments et il y avait peu d’espoir d’une résurrection éventuelle.

Mais Perry a pris une décision brillante: il a combiné des moments classiques auxquels George Lucas fait allusion mais qui ne sont pas montrés dans ses films. Les lecteurs ont pu profiter du moment où Luke Skywalker a construit son sabre laser et appris les sacrifices consentis par les espions Bothan qui avaient appris l’existence de la deuxième étoile de la mort. L’histoire est toujours populaire à ce jour, mais elle est également semée d’embûches. Et pour cette raison, il est peu probable que nous verrons un jour son adaptation aujourd’hui, malgré le matériel abondant et intéressant qu’il peut fournir.

Lorsque Disney a acquis Lucasfilm en 2012, il a été confronté à une décision difficile concernant l’ancien univers élargi qui englobait plusieurs collections de livres, de bandes dessinées, de jeux vidéo et de toutes sortes de matériel, ce qui rendrait difficile la combinaison de toutes les histoires en un seul voyage cohérent à l’écran.

En un sens, l’Univers élargi était devenu la victime de son propre succès – il était si vaste, varié et complexe qu’il était fondamentalement impossible pour un spectateur moyen de comprendre tout le contexte de Star Wars. sans analyser le matériau externe pendant une durée considérable.

Pour aggraver les choses, l’Univers élargi avait exploré toute la chronologie de la galaxie, d’avant la fondation de la République à 100 ans après le Retour du Jedi. Les dirigeants de Lucasfilm ont rapidement compris qu’ils ne pouvaient pas créer d’histoires nouvelles et accessibles sans contredire une telle mythologie. Ils ont donc décidé de créer Legends, qui était l’excuse plus ou moins plausible pour éliminer tout l’Univers élargi sans le déprécier dans sa valeur réelle. Malgré cela, au fil des ans, ils s’appuieraient sur les meilleurs éléments étant l’exemple le plus notable du Grand Amiral Thrawn; mais ils ont soigneusement évité de redessiner des histoires entières en canon.

Le problème central est qu’aucune partie de l’Univers élargi n’est vraiment isolée ou ne fonctionne comme un fragment unitaire. Chaque histoire existe dans son contexte, il est donc impossible d’incorporer une histoire sans inclure également son contexte. C’est le cas de Shadows of the Empire: Steve Perry s’est assuré d’expliquer soigneusement une série de situations qui, à l’heure actuelle, pourraient contredire, nier ou nuire à des événements beaucoup plus élaborés, inclus dans la nouvelle trilogie Star Wars et même, dans les pré-suites détaillant la vie de Dark Vador.

Bien sûr, le problème le plus compliqué dans Shadows of the Empire est la manière dont analyse la figure de Leia, maintenant converti en personnage emblématique et qui dans l’histoire de Perry n’est qu’un personnage secondaire. Aujourd’hui, Leia est une icône féministe et dans la période historique que raconte Shadows of the Empire, elle était une femme assez forte pour résister à la torture impériale et tout à fait certaine qu’elle devait être en charge de sa propre tentative de sauvetage. S’il est vrai que même George Lucas a demandé à Leia de porter un bikini d’esclave dans Le retour du Jedi, il est important de se rappeler que même cela a été bouleversé par Leia étranglant Jabba avec les chaînes qu’elle avait utilisées pour l’attacher. Malheureusement, il n’y a pas une telle force dans Shadows of the Empire où elle est montrée étourdie par un ennemi qu’elle ne peut pas vaincre et comme une demoiselle en disgrâce.

Les ombres de l’empire peuvent être populaires,mais il est très peu probable qu’il fasse partie du canon de Disney. Cependant, cela ne signifie pas qu’il doit être oublié. La prochaine initiative transmédia de Lucasfilm pour la Haute République s’appuie sur les fondations établies par Shadows of the Empire, un héritage audacieux et brillant qui continue à avoir une valeur considérable aujourd’hui.

L’article «Shadows of the Empire» et tout ce que vous ne saviez pas sur la mythologie de Star Wars a été publié dans Hypertext.