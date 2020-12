S

haftesbury a vu la valeur de son portefeuille immobilier dans le West End chuter de près de 700 millions de livres sterling, a-t-il émergé mardi, avant que Londres ne soit placée dans les règles de niveau 3.

Brian Bickell, directeur général du propriétaire de Chinatown et de Carnaby Street, a déclaré: “Rarement dans l’histoire, le monde a vu une telle perturbation généralisée des modes de vie normaux.”

La capitale passera demain au plus haut niveau de restrictions contre les coronavirus. Cela signifie que les pubs et les restaurants doivent fermer, sauf pour les plats à emporter et la livraison. Les théâtres, les pistes de bowling et les cinémas doivent également fermer temporairement.

Bickell a déclaré au Evening Standard qu’il espérait que le gouvernement prolongerait les vacances des tarifs professionnels, qui doivent se terminer à la fin du mois de mars, pour aider les locataires. Il a déclaré qu’un certain nombre d’occupants réalisent un tiers de leurs bénéfices en novembre et décembre, de sorte que les revenus seront martelés par le niveau 3.

Au cours de l’année jusqu’en septembre, Shaftesbury, comme ses rivaux, a vu des dizaines de bars, restaurants et magasins fermer temporairement dans le domaine pour le premier verrouillage. Cela a eu un impact sur la capacité de certains locataires de payer le loyer.

Shaftesbury a accepté un certain nombre de modifications de loyer au besoin, y compris des renonciations, des reports et des concessions. Depuis octobre, il propose des collectes de loyers mensuelles plutôt que trimestrielles sur une base permanente.

La fréquentation du centre de Londres a également été plus faible cette année en raison des restrictions de voyage qui éloignent de nombreux touristes et employés de bureau.

Au cours des 12 mois précédant le 30 septembre, la valeur de la succession de Shaftesbury a chuté de 18,3%, ou 698,5 millions de livres sterling, à 3,1 milliards de livres sterling.

Les revenus locatifs ont diminué de 24,2% à 74,3 millions de livres sterling, et la société a enregistré une perte après impôts de 699,5 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 26 millions de livres sterling l’année dernière.

Bickell a déclaré à l’Evening Standard que depuis que le deuxième verrouillage s’est assoupli plus tôt ce mois-ci, lorsque des détaillants, des pubs et des restaurants non essentiels ont pu rouvrir, «la fréquentation s’était améliorée, les échanges s’étaient bien meilleurs et il y avait eu des demandes de renseignements commerciaux sur l’espace».

Bickell a déclaré qu’il avait confiance à long terme dans la capitale: «Les économies de Londres et du West End ont une longue histoire de résilience structurelle, ayant traversé de nombreux épisodes de défis et d’incertitudes. Leurs caractéristiques uniques, qui proviennent d’une culture en constante évolution dans une économie à large assise, attirant les talents, la créativité, l’innovation et les investissements du monde entier, accéléreront leur reprise et renforceront leur attrait durable pour les entreprises, les visiteurs et les résidents. “

Il a ajouté: “Les perspectives à long terme de notre portefeuille, situé dans les parties les plus fréquentées et les plus animées du West End, sont soutenues par ces qualités précieuses, ainsi que par l’expérience, l’innovation et l’enthousiasme de notre équipe.”