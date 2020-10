Shakira chercherait à aller pour sa troisième grossesse à 43 ans! | .

Le partenaire de Shakira et Piqué, avec deux enfants dans leur relation il chercherait à agrandir sa famille aller chercher le troisième enfant, quelque chose auquel personne ne s’attendait probablement, cependant, apparemment le chanteur et le footballeur sont déjà dans des projets.

Les rumeurs sont assez fortes selon lesquelles la chanteuse colombienne, Shakira, et le footballeur du FC Barcelone, Gerard Piqué, pourraient être à la recherche d’un troisième enfant, ceci à la suite de la fréquentation d’une clinique spécialisée afin de réaliser une nouvelle grossesse.

Plusieurs médias espagnols ont assuré que les parents de Sasha et de Milan essaieraient de parvenir à un troisième grossesse, depuis qu’ils ont été surpris en train de se rendre dans une clinique, où des informations ont été divulguées dans lesquelles ils ont expliqué que Shakira cherche à redevenir mère.

Ils assurent que le chanteur a assisté à la clinique à plusieurs reprises, certaines d’entre elles accompagnées de Gerad Piqué, cependant, Shakira se cache sous le nom de Sila Prieto pour ne pas soulever de polémique sur la traitement qu’elle aurait commencé avec l’intention de retomber enceinte.

Jusqu’à présent, ni Shakira ni Piqué n’ont parlé de ces spéculations, bien que la Colombienne ait suspendu sa carrière musicale, ceci en raison de la pandémie, une situation qui l’aurait amenée à décider de prendre cette fois-ci pour être mère pour la troisième fois, en espérant que Il s’avère une fille, le rêve de la Colombienne, quelque chose qu’elle a partagé à plusieurs reprises.

Il est à noter que le chanteur colombien et le footballeur de Barcelone sont l’un des couples les plus solides du monde des célébrités, étant une romance qui a commencé innocemment il y a près de dix ans.

Beaucoup pensent que Shakira et Piqué se sont rencontrés lors de l’enregistrement de la vidéo “Waka Waka”, la chanson de la Coupe du monde d’Afrique du Sud en 2010, mais ce n’était pas comme ça.

Avant de commencer sa relation avec Gerard Piqué, Shakira avait une relation de 10 ans avec Antonio de la Rúa et selon les histoires de Shakira, c’était le coup de foudre.

Elle avait alors 23 ans et il en avait 27, leur relation a duré jusqu’en 2010 après que la chanteuse ait participé à la Coupe du monde en Afrique du Sud avec la chanson “Waka Waka”.

La chanteuse et le footballeur espagnol se sont rencontrés à Madrid, la ville où elle a voyagé pour chanter au Rock in Rio en 2010. Shakira était au même endroit où Piqué et Fábregas étaient également, et là ils ont bu des mojitos ensemble.

Ils étaient tous les deux sur le point de partir pour l’Afrique du Sud et il a demandé son numéro de téléphone. Shakira est arrivée plus tôt en Afrique du Sud et le joueur a écrit au chanteur pour s’enquérir du climat du pays africain.

Je lui ai demandé: “Hé, quelle est la température en Afrique du Sud? C’est la question stupide typique. Une réponse normale serait ‘il fait très froid, apportez un manteau’ mais il m’a fait un discours détaillant à quel point il faisait froid toutes les heures. Et je me suis dit “ Ce n’est pas normal ”, a déclaré Piqué dans une interview en 2016.

Plus tard, Shakira et Gerard Piqué se sont de nouveau rencontrés dans l’enregistrement de la vidéo “Waka, Waka”, la chanson représentative de la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010.

Le footballeur espagnol s’est approché du chanteur pour lui dire: “Je vais gagner cette Coupe du monde car je veux te voir à la fin du tournoi et t’inviter à un dîner romantique” et c’est ainsi qu’ils ont commencé à sortir ensemble et l’amour est né.

Début 2011, la fréquentation entre Shakira et Piqué s’est confirmée et en septembre 2012, la chanteuse colombienne est tombée enceinte de son premier enfant, Milan Piqué Mebarak, né le 22 janvier 2013 à la clinique Teknon de Barcelone.

Bien que plusieurs rumeurs de leur séparation aient circulé, tout semble indiquer qu’il ne s’agit que de rumeurs, car avec cette troisième grossesse, elles montrent clairement que tout va bien entre elles.

