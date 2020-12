Shakira fait fureur avec sa nouvelle collaboration avec les Black Eyed Peas | AP

La chanteuse colombienne et épouse de Gérard Piqué, Shakira, a récemment publié un nouveau clip vidéo avec le groupe haricots à oeil noir avec le titre de “Girl Like Me”, quelque chose qui a beaucoup surpris tous les adeptes de la Barranquilla.

Shakira a réussi à captiver tous ses followers sur les réseaux sociaux en montrant ses meilleurs pas de danse dans le nouveau vidéo musicale dans lequel il collabore avec le célèbre groupe Black Eyed Peas, intitulé “Girl Like Me”, puisque la compositrice du Waka Waka de 2010 a de nouveau montré ses mouvements de hanche candides.

Vêtue d’un body noir de style sport moulant, la Colombienne a montré qu’elle était toujours en excellente forme à 43 ans, étant l’une des célébrités latines les plus réussies au monde.

Il est à noter que la chanson en collaboration avec Black Eyed Peace est sortie au début de ce 2020, cependant, ils n’avaient pas eu l’occasion de présenter le clip vidéo en raison de l’arrivée de la pandémie de Cor0navirus.

Shakira Il a publié la vidéo sur ses réseaux sociaux et en quelques heures après son lancement sur la plateforme YouTube, elle atteint déjà près de 17 millions de vues, tandis que sur Instagram elle accumule près de 8 millions de likes dans les 2 vidéos qu’il a partagées.

J’ai passé un bon moment avec ce clip vidéo. J’espère que tout le monde aime autant le regarder que nous le filmer! », A déclaré la chanteuse sur son profil Instagram officiel, où elle compte plus de 69 millions de followers.

Outre la proéminence de la chanteuse sur scène, la vidéo de ce sujet sur les femmes latines montre Shakira avec un ensemble des années 80 inspiré de la chorégraphie aérobie.

En fait, quelques heures après sa sortie, la vidéo est devenue une tendance dans la plupart des pays du monde et des centaines d’adeptes de Shakira ont déjà rejoint le défi sur TikTok en imitant la danse candide du chanteur dans la vidéo, habillé de la même manière que elle.

Il ne fait aucun doute que l’haltère entre Shakira et haricots à oeil noir, et surtout cette vidéo deviendra la parfaite réussite pour clôturer cette année folle en beauté de manière animée et assez joyeuse, puisque cette année a été un challenge et que pour la plupart elle a été compliquée pour la plupart des gens.

Il est à noter qu’après avoir partagé quelques segments de sa vidéo sur son compte Instagram officiel, Shakira a partagé avec ses followers quelques répétitions de danse qu’ils ont faites pour la chanson, ceci afin de les remercier pour l’excellent accueil, les encouragements et le soutien de cette nouvelle version, qui comme prévu, fait sensation dans le monde entier.

Même un nombre infini de célébrités comme Paris Hilton; L’épouse de Lionel Messi, Antonella Rocuzzo, Camilo, entre autres, a félicité le chanteur et est tombé amoureux de la nouvelle vidéo qui a fait danser tout le monde à son rythme.

Shakira a commencé l’année avec tout et surtout grâce à sa formidable présentation aux côtés de la chanteuse et actrice Jennifer Lopez dans le principal spectacle de mi-temps du Super Bowl, et maintenant elle clôturera son spectaculaire 2020 avec cette chanson et sa nouvelle vidéo.

Ce thème qui est tombé amoureux de millions de personnes, apparaît dans “ Traduction ”, le travail actuel de haricots à oeil noir, sorti en juin, et très bien placé dans les charts, et où les rappeurs se sont tournés vers les sons latins en incluant comme invités des stars hispaniques comme Shakira, J Balvin, Becky G, Maluma, Ozuna ou Nicky Jam .

