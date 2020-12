La chanteuse colombienne Shakira a présenté la vidéo de sa chanson «Girl Like Me», avec le groupe Black Eyed Peas.

Elle avait déjà mis en ligne sur son compte Instagram une photo avec une tenue de sport, d’ailleurs très quatre-vingt, comme un aperçu de ce que serait l’esthétique de la nouvelle production.

“Girl like Me” est la collaboration qui a uni Shakira avec Will.I.Am, Apl.de.ap, Taboo et J Rey Soul, le nouveau chanteur du groupe, et fait partie de leur plus récent projet de disque, “Translation ».

“Vous me portez dans votre esprit / je suis addictif comme le sucre / Vous me cherchez en permanence. Ne voyez-vous pas que je veux juste jouer?” Dit une partie de la chanson, dans laquelle le Colombien respire la sensualité et se souvient de ces émissions de télévision de fitness qui a été transmis dans les années 80.

«Girl Like Me» a un rythme entraînant avec des éléments dancehall et le registre aigu incomparable de Shakira, qui dans le fragment vidéo rend même hommage à Michael Jackson en incluant le célèbre Moonwalking dans la chorégraphie.

«Cette fille est la définition de la musique. J’ai travaillé avec tout le monde: Whitney Houston, Michael Jackson. Et je n’ai jamais connu un tel détail. Et il dirige comme s’il enseignait! », A assuré Will.I.Am, à propos de l’expérience de travail avec le Barranquilla.