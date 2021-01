H

ipgnosis a ajouté Shakira à son portefeuille croissant d’artistes mondiaux.

Le fonds d’investissement de chansons coté à Londres a révélé mercredi qu’il avait racheté tous les droits du catalogue de 145 chansons du hitmaker.

La triple lauréate d’un Grammy Award – qui a vendu plus de 80 millions de disques depuis la sortie de son premier album en 1991 – rejoint des stars telles que David Guetta, Neil Young et Blondie sur la liste de la firme cotée au FTSE 250.

La star d’origine colombienne, dont les succès incluent Hips Don’t Lie, She Wolf et la chanson de la Coupe du monde FIFA 2010 Waka Waka, compte 32 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, tandis que sa chaîne YouTube officielle se rapproche de 20 milliards de pièces à vie.

Hipgnosis a été fondé par Merck Mercuriadis, poids lourd de l’industrie et ancien directeur de Beyoncé et Elton John. Flotté en 2018, il s’agit de l’un des rares fonds et labels sur une frénésie de dépenses de droits en ce moment, alors qu’un nombre record de consommateurs plus âgés s’inscrivent à des services de streaming.

Les légendes Bob Dylan et Stevie Nicks ont également vendu des droits au cours de l’année écoulée pour des sommes énormes, la vente de Dylan à Universal Music Group se chiffrant à des centaines de millions.

Shakira a déclaré que Mercuriadis “est un allié des auteurs-compositeurs du monde entier qui se soucient profondément de la vie continue de leurs chansons”.

Mercuriadis a souligné que la star a écrit ou co-écrit «pratiquement toutes les chansons qu’elle a jamais enregistrées». Il a déclaré: “C’est une superbe créatrice qui a mené la charge de ce qui était un énorme succès physique à avoir maintenant plus de succès en streaming que la plupart de ses contemporains.”