Shakira et The Black Eyed Peas ont sorti le clip de leur nouveau single, “Girl Like Me”, dans lequel Will.i.am rappe sur la façon dont il veut une fille comme l’entraîneur The Voice. La vidéo est remplie de références à d’autres pop stars latines, ainsi que de scènes inspirées des vidéos d’entraînement des années 1980. “Girl Like Me” figurait sur le dernier album des Black Eyed Peas, Translation, sorti en juin.

La chanson inclut des hochements de tête à la carrière de Shakira, y compris la phrase, “Tes hanches ne mentent pas, elles me bercent.” Apl.de.ap fait également référence à la légende de Tejano Selena Quintanilla et à la pop star brésilienne Anitta, note Rolling Stone. La vidéo montre des membres des Black Eyed Peas et de Shakira devant des décors impressionnants. À un moment donné, Shakira saute sur une planche à roulettes.

Traduction présente d’autres stars latines, dont J Balvin et Maluma. Dans une interview accordée à NBC News, Will.i.am a déclaré qu’il était “personnellement inspiré par ce mouvement latin” et a noté qu’il s’agissait du genre le plus diffusé sur Spotify. “Et à cela, c’est la définition de la pop internationale.” Il a également noté que la vidéo de “Girl Like Me”, une piste enregistrée en 2008, a été tournée dans deux pays distincts. Shakira était en Colombie tandis que les Black Eyed Peas étaient en Californie. “Nous lui avons envoyé nos images pour que le réalisateur puisse correspondre au décor, à l’éclairage, pour que nous puissions tous nous sentir comme si nous étions dans le même univers même si nous étions séparés”, a-t-il déclaré.

William. Apl.de.ap et Taboo ont déclaré à Entertainment Tonight plus tôt cette année que c’était “génial” de travailler avec Shakira. “Je pensais que j’étais perfectionniste … Shakira est à un niveau totalement différent”, a plaisanté Will.i.am. “Elle vient avec des notes, et c’est génial … Mais elle le fait d’une manière très douce, humble et douce, là où vous voulez juste satisfaire toutes ses préoccupations. Et cela prend un négociateur très habile, un excellent collaborateur. Il a été une joie de travailler avec elle. “

Sur la base des réponses à la vidéo “Girl Like Me” depuis sa sortie vendredi, les fans considèrent également que c’est une joie à regarder. La vidéo a déjà accumulé 18,8 millions de vues sur YouTube. Shakira a également partagé des clips sur son histoire Instagram montrant des fans recréant ses mouvements de danse. “Damn Shakira a vraiment compris les choses”, a écrit un fan sur YouTube. “Tutting, Footwork, Skating. Elle est vraiment la définition d’un artiste. L’âge n’est qu’un nombre. LA REINE!”