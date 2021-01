Shakira vend les droits de 145 de ses chansons, cela semble étrange | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse, Shakira, a rejoint la longue liste de ceux qui avaient précédemment vendu sa musique, dans le sillage de nombreux artistes formidables et à succès, mais lorsque les fans l’ont découvert, ils se sont demandé les raisons pour lesquelles elle l’avait fait.

Hipgnosis Songs Fund Limited, un société britannique la gestion de la chanson et l’investissement dans la propriété intellectuelle de la musique a acquis 100% des droits d’édition musicale de Shakira, y compris la participation aux revenus d’édition et aux paroles de l’ensemble de son catalogue, qui comprend 145 chansons, comme annoncé par le entreprise.

La chanteuse a reçu trois Grammy Awards et 12 Latin Grammy Awards, et est l’une des trois seules artistes féminines à avoir deux vidéos dépassant les 2 milliards de vues sur YouTube, depuis qu’elle a sorti son premier album en 1991, enregistré alors qu’elle était seulement 13 ans, Shakira Elle a vendu plus de 80 millions de disques, faisant d’elle l’artiste latine la plus vendue de tous les temps.

Cela pourrait aussi vous intéresser: 14 ans plus tard, Shakira relance sa collaboration avec Alejandro Sanz

Bien que le montant de l’opération n’ait pas encore dépassé, qui est estimé à un millionnaire, ce qui a été confirmé, c’est que sa musique continuera à être gérée par son label Sony pendant sept ans de plus.

Et, après la signature de l’accord, Shakira a déclaré: «Être compositeur est une réussite que je considère égale et peut-être même plus grande que d’être chanteuse et artiste. A 8 ans, bien avant de chanter, j’ai écrit pour donner un sens au monde. Chaque chanson est le reflet de qui j’étais au moment où je l’ai écrite, mais une fois qu’une chanson est sortie dans le monde, elle n’appartient pas seulement à moi, mais aussi à ceux qui l’apprécient. “

De plus, Shakira a mentionné qu’elle se sentait honorée que l’écriture de chansons lui ait donné le privilège de communiquer avec les autres et de les divertir, de faire partie de quelque chose de plus grand qu’elle, aussi, elle sait que la société sera une excellente maison pour son catalogue.

“Je suis très heureux de m’associer à cette société dirigée par Merck, qui valorise vraiment les artistes et leurs créations et est un allié pour les auteurs-compositeurs du monde entier qui se soucient profondément de la vie continue de leurs chansons”, a conclu Shaki. .

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De même, un porte-parole de la société susmentionnée a littéralement déclaré: «Cette incroyable femme colombienne est devenue l’une des personnes les plus célèbres et les plus influentes au monde. Ce que personne ne devrait prendre pour acquis, c’est qu’elle est l’une des auteurs-compositeurs les plus sérieux et les plus réussis des 25 dernières années, ayant écrit ou co-écrit pratiquement toutes les chansons qu’elle a enregistrées. C’est merveilleux pour nous d’accueillir Shakira, la reine de la musique latine et bien plus encore, dans la famille Hipgnosis ».

Il est à noter que Shakira était représentée lors de la signature de la mission par son manager, Jaime Levine, et les avocats David Lande et Mitch Tenzer chez Ziffren Brittenham Law LLP, la mesure fait suite à l’acquisition par Hipgnosis la semaine dernière des catalogues Neil Young, Lindsey Buckingham, vétéran de Fleetwood Mac, et le producteur exécutif Jimmy Iovine.

Et, comme dernier détail, les observateurs s’attendaient à ce que le marché des catalogues de chansons devienne encore plus animé au cours des dernières semaines de l’administration de l’ancien président des États-Unis, alors que l’administration du président élu devrait augmenter les impôts sur le Les gains en capital.