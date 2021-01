La chanteuse colombienne Shakira a vendu les droits de ses 145 chansons à la société d’investissement britannique Hipgnosis Songs Fund au milieu de la crise du coronavirus, qui a affecté les revenus des artistes en raison du manque de concerts, rapporte ..

“Shakira est l’une des auteurs-compositeurs les plus sérieux et les plus réussis des 25 dernières années, ayant écrit ou co-écrit pratiquement toutes les chansons qu’elle a enregistrées”, déclare Hipgnosis sur son compte Twitter, accueillant le triple gagnant d’un Grammy. La société de gestion de la chanson et d’investissement dans la propriété intellectuelle de la musique n’a pas divulgué les détails financiers de l’opération.

De son côté, l’artiste colombienne dans un communiqué a souligné que Hipgnosis “sera une grande maison” pour son catalogue de chansons. «À 8 ans, bien avant de chanter, j’ai écrit pour donner un sens au monde. Chaque chanson est le reflet de la personne que j’étais au moment où je l’ai écrite, mais une fois qu’une chanson est sortie dans le monde, elle n’appartient pas seulement à moi, mais aussi à ceux qui l’apprécient », a déclaré Shakira.

La pandémie de coronavirus a pratiquement anéanti les revenus des concerts en direct et de plus en plus d’artistes cherchent à monétiser leurs morceaux. Dans ce contexte, l’augmentation des reproductions sur les plateformes de streaming a incité les investisseurs à investir dans des sociétés comme Hipgnosis, cotée à la bourse de Londres.

Cette société a acquis plus de 120 catalogues à ce jour et a récemment conclu des accords avec l’ancien guitariste de Fleetwood Mac Lindsey Buckingham, le producteur de disques Jimmy Iovine et le chanteur Neil Young, à qui elle a versé environ 150 millions de dollars pour un Participation de 50% aux droits de 1 180 de ses compositions. Pour sa part, Bob Dylan a vendu l’intégralité de son catalogue à Universal Music Group en décembre dernier pour une valeur approximative de 300 millions de dollars.