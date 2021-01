Je suis honoré que l’écriture de chansons m’ait donné le privilège de communiquer avec les autres, de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Je sais que Hipgnosis sera une grande maison pour mon catalogue et je suis très heureux de m’associer à cette société dirigée par Merck, qui valorise vraiment les artistes et leurs créations et est un allié pour les auteurs-compositeurs (…) qui se soucient profondément de la musique. vie continue de ses chansons.

Shakira.

Bien que sans proposer de chiffres sur le montant de l’opération, la société a confirmé via les réseaux sociaux l’incorporation de Shakira à son catalogue, dont Dave Stewart (Eurythmics), Debbie Harry (Blondie), Chryssie Hynde (Pretenders) font déjà partie , The Chainsmokers ou Mark Ronson.

Ces derniers jours, la société a également pris 50% des droits du répertoire de Neil Yong, quelque 1180 chansons pour environ 50 millions de dollars, a informé le magazine Variety d’une source de l’industrie.

Shakira (Intagram)

L’opération s’est déroulée en parallèle de celle qui a également permis d’incorporer le copyright et la publication de Lindsay Buckingham, environ 160 chansons, dont certains des tubes qu’il a écrits pour Fleetwood Mac, comme “Go Your Own Way”.

Le flux de ces mouvements s’est notamment accru ces dernières semaines chez des compositeurs de tous styles et peaux, comme en témoigne Bob Dylan annonçant en décembre qu’il vendait ses droits sur quelque 600 chansons au groupe Universal Music Publishing pour un montant proche. à environ 250 millions d’euros.