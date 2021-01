Revoir en un coup d’œil

UNE

Cross 2017 et 2018, le quintette du sud de Londres, Shame, était l’un des groupes les plus durs en tournée en Grande-Bretagne, apportant son son post-punk éraflé dans des centaines de salles et de festivals.

Ils ont ralenti le rythme quand ils ont commencé à enregistrer leur deuxième album, puis vous savez ce qui les a forcés à se familiariser indéfiniment avec leurs propres chambres. Le chanteur Charlie Steen a peint le sien dans une nuance de rose qui est également utilisée dans les cellules pour calmer les prisonniers violents – d’où le titre de l’album – mais rien n’indique que son environnement nouvellement utérin ait affecté la musique.

Au lieu de cela, Drunk Tank Pink se hérisse de l’agression refoulée d’hommes qui ne sont plus autorisés à être bruyants et torse nu en public. Aidé par un travail de production incendiaire de James Ford (connu pour son travail avec Arctic Monkeys, Foals et Florence + the Machine), les guitares empilées et le hurlement enragé de Steen sonnent immenses partout. Il faut une grande habileté pour garder chaque instrument synchronisé tout en sonnant comme s’ils étaient tous sur le point de se briser ensemble et de prendre feu. Il y a une relative tranquillité sur l’humain, pendant une minute, où

La voix de Steen tombe finalement au volume de la conversation et la mélodie est presque hummable. Là, et sur l’épopée plus proche Station Wagon, le groupe montre une nouvelle maturité sonore et s’élève au-dessus de la brutalité.