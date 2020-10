La fin de Shameless commencera le dimanche 6 décembre, a-t-on annoncé par Showtime.

Le drame familial dysfonctionnel a repris la production de la saison 11 le 8 septembre, après l’arrêt dicté par la pandémie.

La course d’adieu marquera la deuxième saison de l’émission sans la principale dame Emmy Rossum dans le rôle de la matriarche Gallagher Fiona. Les membres de la distribution de retour incluent William H.Macy (alias Frank), Jeremy Allen White (Lip), Kate Miner (Tami), Cameron Monaghan (Ian), Noel Fisher (Mickey), Emma Kenney (Debbie), Ethan Cutkosky (Carl), Christian Isaiah (Liam), Shanola Hampton (V) et Steve Howey (Kev).

Selon le communiqué de presse du câbleur, «La dernière saison de Shameless trouve la famille Gallagher et le South Side à un carrefour, avec les changements causés par la pandémie COVID, la gentrification et le vieillissement à réconcilier. Alors que Frank affronte sa propre mortalité et ses liens familiaux au cours de ses années crépusculaires liées à l’alcool et à la drogue, Lip a du mal à devenir le nouveau patriarche de la famille. Les nouveaux mariés Ian et Mickey découvrent les règles et les responsabilités d’une relation engagée tandis que Deb embrasse son individualité et sa maternité célibataire. Carl trouve une nouvelle carrière improbable dans les forces de l’ordre et Kevin et V ont du mal à décider si une vie difficile dans le South Side vaut la peine de se battre.

«Je suis incroyablement reconnaissant pour toutes les années de soutien de Gary Levine et de tout le monde à Showtime qui nous ont permis de faire Shameless», a déclaré le créateur de la série John Wells au moment où la chanson du cygne a été annoncée. «Ce fut une expérience fantastique et nous tous dans la distribution et l’équipe ont passé un moment merveilleux à suivre la vie de la famille et des amis Gallagher. Ça a été un plaisir!

Vous voulez plus de scoop sur Shameless, ou pour tout autre spectacle? Envoyez un courriel à InsideLine@tvline.com et votre question peut être répondue via Matt’s Inside Line.