T

L’épouse de l’État islamique, Shamima Begum, sera traitée comme une menace et arrêtée si elle gagne sa bataille juridique pour retourner en Grande-Bretagne, a déclaré aujourd’hui le plus haut responsable de la lutte contre le terrorisme du pays.

Le commissaire adjoint du Met Neil Basu a déclaré que quiconque s’était rendu en Syrie et «avait dit publiquement les choses qu’elle avait dites» devrait s’attendre à faire face à une enquête et à d’éventuelles poursuites s’il réussissait à revenir.

Ses commentaires sont intervenus alors qu’il prévenait que la Grande-Bretagne n’avait pas besoin «d’importer un problème plus grave» pour aggraver la grave menace terroriste en permettant le retour des combattants et partisans étrangers de l’État islamique.

Il a déclaré que cela signifiait que la politique existante de blocage d’entrée était «la bonne» et que le risque potentiel posé par les djihadistes qui pourraient essayer de revenir de Syrie ou d’ailleurs restait une «grande préoccupation».

L’avertissement de M. Basu est venu lors d’un entretien avec l’Evening Standard dans lequel il a également exprimé sa préoccupation concernant la «résurgence» de l’État islamique et d’Al-Qaïda et a révélé qu’il était «sceptique» quant à savoir si la déradicalisation des prisonniers terroristes pouvait fonctionner.

Il a également révélé qu’il était «très sympathique à la France et à son mécanisme de sécurité nationale» à la suite des récentes attaques dans ce pays, notamment la décapitation du professeur Samuel Paty à Paris. Il a ajouté qu’il comprenait pourquoi le président Macron, qui a répondu par une répression contre le séparatisme islamiste, «adoptait une ligne très ferme» pour défendre les valeurs de son pays.

À propos de Mme Begum, qui attend une décision de la Cour suprême sur la question de savoir si elle doit être autorisée à retourner dans ce pays pour demander le rétablissement de sa citoyenneté britannique après être allée en Syrie à l’âge de 15 ans, M. Basu a déclaré qu’elle représentait les défis auxquels la police était confrontée lors de l’évaluation du menace posée par les rapatriés.

«Elle est le grand exemple du problème que nous avons de l’évaluation de la menace et du risque», a-t-il déclaré. «C’est aussi quelqu’un qui s’attendrait à être arrêté et enquêté pour son activité et personne qui a voyagé là-bas qui a dit publiquement les choses qu’elle a dites ne devrait se faire aucune illusion.

en relation

«Mon travail consiste à évaluer si elle constitue une menace pour le public britannique et c’est quelque chose qui impliquerait qu’elle fasse l’objet d’une enquête de la police antiterroriste. Un combattant étranger de retour ou quelqu’un qui a soutenu une cause doit être traité comme une menace jusqu’à ce que je sache le contraire.

M. Basu a déclaré que la même chose s’appliquait à d’autres personnes qui s’étaient rendues à l’étranger pour rejoindre l’EI, mais a averti que l’obtention des preuves pour poursuivre était difficile et que les garder hors du pays était la meilleure option. Il a ajouté: «Si vous avez choisi d’emprunter cette voie, vous ferez l’objet d’une enquête lorsque vous reviendrez pour rassembler les preuves pour poursuivre les infractions terroristes à l’étranger. C’est remarquablement difficile à faire. C’est quelque chose avec lequel nous devons faire plus d’efforts.

M. Basu a déclaré que peu avaient essayé de rentrer mais qu’il y avait eu «des cas très médiatisés de rapatriés de mariées et de mineurs».

Il a déclaré que ceux-ci posaient «toute une série de problèmes de déradicalisation, de gestion des traumatismes, d’évaluation des risques et de gestion des risques quant à savoir s’ils constituent une menace ou non. C’est un bon jugement qui m’inquiète ».

M. Basu a déclaré que le nombre d’enquêtes terroristes en cours était à un niveau record de «bien plus de 800» et que le risque d’attaque était très probable à la suite des récentes violences en France et à Vienne. Il a dit que la défaite militaire sur le champ de bataille ne signifiait pas que ce problème avait disparu.

Les chiffres de la semaine dernière du ministère de la Justice ont montré que 42 condamnés terroristes ont été libérés de prison au cours de la dernière période annuelle. C’était en baisse par rapport à l’année précédente, mais cela signifie toujours que des centaines de condamnés terroristes ont été libérés au cours de la dernière décennie.

M. Basu a déclaré: «Je ne sais nulle part dans le monde qui pense avoir une déradicalisation correcte – je suis sceptique quant à savoir si cela fonctionne. Mais je ne suis pas sceptique à propos de Prevent. Prevent fonctionne. Empêcher quelqu’un de devenir accro à une idéologie est beaucoup plus facile que d’essayer de le déradicaliser.