Il y a cinq ans aujourd’hui, Shantel VanSanten, ancienne de One Tree Hill, a fait ses débuts dans The CW’s The Flash, en tant qu’officier du CCPD Patty Spivot. Pourtant, bien qu’elle ait été construite comme un intérêt amoureux pour CSI Barry Allen, et donc le troisième côté d’un triangle impliquant Iris, Patty s’est retrouvée dans un véritable éclair, s’est précipitée dans un train au milieu de la saison 2.

Tout en parlant récemment avec TVLine de son tour dans une autre émission de super-héros (et très différente), Amazon’s The Boys (où elle joue l’ex-femme de Butcher, Becca), VanSanten a partagé que son temps sur The Flash avait été écourté par un showrunner irrité.

Maintenant, pour être clair, VanSanten n’avait aucune illusion sur Patty en fin de partie pour Barry. Bien au contraire. «Il y a des pierres angulaires fondamentales dans chaque bande dessinée dans laquelle les fans sont vraiment investis et veulent voir, et Barry et Iris finir ensemble allait toujours être l’ultime», a-t-elle reconnu. (Iris West de Candice Patton pour la première moitié de la saison 2 traitait du retour de sa mère, Francine, et de la découverte qu’elle avait un jeune frère, Wally.) et je suis tellement reconnaissant, car jouer à Patty était tellement amusant. Nous venons de passer le meilleur moment.

Ce «meilleur moment» en tant que guest star, cependant, a été écourté lorsque VanSanten a réservé un rôle dans une autre émission (le timing suggère Shooter de USA Network) – ceci malgré le fait qu’elle s’était arrangée pour terminer la saison 2 de The Flash.

«Je ne pense pas que cela était censé se terminer aussi rapidement», a-t-elle déclaré, faisant allusion au 11e épisode de la saison 2, dans lequel Patty a dit adieu à Barry et a pris un train pour Midway City U., après avoir appris son identité secrète. «Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais j’ai en fait travaillé avec mon contrat pour pouvoir terminer toute la saison et être dans les parages. Mais un showrunner qui n’est plus dans cette émission était très en colère contre moi, et il m’a donc mis dans un train tout à coup, et je suis parti.

Andrew Kreisberg était l’un des showrunners de la saison 2 de The Flash; En novembre 2017, il serait licencié par Warner Bros.TV à la suite de nombreuses allégations de harcèlement sexuel et de contacts physiques inappropriés. Les co-showrunners de cette saison comprenaient également Todd Helbing (qui était avec The Flash jusqu’à la saison 5, et est maintenant en charge de Superman & Lois de The CW) et Aaron Helbing (qui a quitté The Flash après la saison 3 pour diriger History’s Knightfall).

WBTV a refusé de commenter les affirmations de VanSanten.

Après avoir montré la porte du train de passagers, VanSanten dit qu’elle s’est dit: «OK, il va se calmer, puis je pourrai revenir éventuellement… mais tant de saisons se sont écoulées, et Barry est dans un endroit tellement différent en tant que personnage maintenant que ce serait une étrange divergence par rapport à l’histoire.

Même ainsi, «c’était une déception que quelqu’un laisse ses propres sentiments s’opposer à ce qui était le mieux pour une histoire», dit-elle. «Je suis content que cette personne soit partie, et ils ont résolu tant de problèmes sur le plateau qui étaient à cause de lui. Je suis toujours ami avec une grande partie de la distribution, et ça fait du bien.

Décrivant l’époque où elle était sur The Flash, «fun» est le mot souvent répété par l’actrice. “Ce spectacle avait des éléments d’être un dur à cuire, de combattre des requins bizarres avec des gorilles et toutes sortes de bonnes choses”, dit-elle en riant. «Mais ensuite, il y avait cet aspect qui ressemblait à une comédie romantique vraiment drôle» avec Patty et Barry. «J’avais l’impression qu’ils étaient si similaires, et c’est amusant de voir que sous une forme féminine, quelqu’un qui lui ressemble.

Entre The Flash et maintenant The Boys, VanSanten a frôlé la grandeur des super-héros, et pourtant elle-même n’a jamais eu la chance de «s’habiller» – et remarquez, Patty dans les bandes dessinées prend à un moment donné le rôle de la moto -héros d’équitation Hot Pursuit.

«Ce serait tellement amusant» de faire ça, dit-elle. «Je croise les doigts pour dire que peut-être que le jeu de l’être humain dans ces types d’émissions prendra fin, et je vais pouvoir enfiler un costume génial un de ces jours. Mais je me sens tellement reconnaissant pour tous les différents spectacles dans lesquels j’ai pu jouer, car les messages que j’ai pu transmettre à travers chaque personnage sont puissants. J’ai vraiment de la chance pour ça. (Avec le reportage de Vlada Gelman)

