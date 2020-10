Dancing with the Stars est connu pour rassembler des célébrités de premier plan de la liste A pour faire partie de leur distribution, cependant, Shaquille O’Neal n’en fera pas partie. Récemment, l’ancien joueur de la NBA a expliqué pourquoi il ne serait pas dans la série, soulignant à quel point il aime être au rez-de-chaussée de nouveaux projets plutôt que d’intervenir plus tard. À la surprise des fans, il a également admis qu’il n’avait pas le «courage» de participer à quelque chose comme ça après avoir encouragé l’ancienne star de la NBA Charles Oakley cette saison.

«Je ne peux pas le faire, ouais, je ne le ferais pas maintenant», a-t-il révélé selon Us Weekly. «J’aime être l’innovateur. Si c’était la saison 1, je le ferais. Mais je ne peux pas le faire dans la saison 2 [or after]. “Au fil des ans, plusieurs athlètes ont concouru, dont Emmitt Smith, Apolo Anton Ohno, Shawn Johnson, Jerry Rice et, plus récemment, Charles Oakley. O’Neal a encouragé Oakley jusqu’à son élimination. Bien qu’Oakley n’ait pas réussi. loin, O’Neal avait encore de bonnes choses à dire sur l’ancien basketteur professionnel.

“Je pensais que ses pieds travaillaient plutôt bien”, a-t-il déclaré. “Il avait l’air vraiment bien dans quelque chose qu’ils voulaient que je fasse depuis un moment, mais je n’ai pas assez de discipline et de courage pour le faire.” Il ajouta, “[Charles] ça a l’air vraiment bien. Maintenant, il a toujours été un gars qui restait en forme et c’était vraiment bien et sa tenue et ses hanches fonctionnent toujours très bien. “En fait, le mois dernier, O’Neal a même publié sur son Instagram son soutien à Oakley et à sa partenaire Emma Slater disant: “Vous savez pour qui voter pour @ therealoak34 a eu un super réseau.” Slater a tweeté plus tard, “Je suis sur le point de m’évanouir ici @SHAQ vient de publier pour @ CharlesOakley34 sur #DWTS Wow! Merci Shaq! “

Jusqu’à présent, cette saison a été une course folle pour les fans avec tant de changements à la fois. Non seulement cette année a présenté de nouveaux défis compte tenu du coronavirus et de son rôle dans la façon dont la production est gérée, mais après que Tom Bergeron et Erin Andrews n’aient pas été invités à revenir en tant qu’hôtes, beaucoup se demandaient où la série irait après cette situation. Cependant, alors que la nouvelle animatrice Tyra Banks a reçu de nombreuses critiques de la part de fans en colère, elle prouve semaine après semaine qu’elle était faite pour ce rôle. Non seulement elle a beaucoup de supporters, mais les juges et les danseurs l’aiment tous et ont montré leur soutien public.