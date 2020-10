La saison de retour de la danseuse professionnelle Sharna Burgess de Dancing With the Stars s’est terminée plus tôt qu’elle ne l’espérait lundi soir. Burgess a enlevé la saison 28 après avoir remporté la saison 27 avec Bobby Bones, mais est revenu pour la saison 29 pour danser avec l’ancien acteur de Desperate Housewives Jesse Metcalfe. Les deux ont dansé sur “Everybody Wants to Rule the World” de Tears for Fears pendant la nuit des années 80, mais n’ont pas réussi à impressionner les juges et le public à la maison.

Metcalfe et Burgess ont obtenu des scores décents tout au long de leur parcours dans la série, mais n’ont pas réussi à avoir une performance parfaite et révolutionnaire. La danse du lundi soir n’a pas aidé leur cause. Ils ont remporté un 19/30, à égalité avec Chrishell Stause et Gleb Savchenko pour les scores les plus bas de la soirée. Burgess et Metcalfe étaient dans les deux derniers, avec Vernon Davis et Peta Murgatroyd. Les trois juges ont choisi de sauver David et Murgatroyd, ce qui signifie que Burgess et Metcalfe rentraient chez eux.

L’Australien Burgess, 35 ans, est un danseur professionnel préféré des fans depuis quelques saisons. Elle a rejoint la saison 13 en tant que danseuse de troupe et a été promue professionnelle dans la saison 16, en équipe avec Andy Dick. Dans la saison 27, elle a remporté son premier trophée de boule à facettes avec l’animateur de radio country Bones, malgré les faibles scores des juges. Burgess n’a étonnamment pas été invité à revenir pour la saison 28, ce qui a choqué les fans. Lorsque Burgess était sur la liste des pros de retour pour la saison 29, tout le monde a célébré la nouvelle, y compris Burgess bien sûr.

Dans une publication sur Instagram le mois dernier, Burgess a déclaré que son retour sur DWTS lui avait permis de réaliser l’importance de s’entraîner après s’être relâchée en quarantaine. Après avoir été invitée à revenir, elle a réalisé qu’elle devait passer à l’action. “C’était bien, j’ai l’air bien, je ne me fais pas honte [laughing out loud]. MAIS, je ne me sentais pas connectée à mon cœur, je ne sentais pas la force de mon corps et je ne voyais pas le ton que je voulais », a-t-elle écrit. corps nécessaire avec l’excuse de «bien .. COVID» Je ne me sentais plus bien dans ce que je voyais et ressentais. Je ne sentais pas mon corps physique accomplir quoi que ce soit de mérite quand il a l’habitude de le faire tous les jours. Pas étonnant que je me sente mal. “

Après l’épisode de la semaine dernière, Burgess a révélé qu’elle dansait avec une blessure. Son costume pour la danse à Santana et “Smooth” de Rob Thomas a révélé qu’elle portait une enveloppe sur sa cheville. Elle a commencé à le porter pendant la première semaine de la saison et a dû danser très tôt avec des chaussures plates. “Sharna, c’est une guerrière absolue. Elle ne voulait pas faire de scénario avec sa cheville, mais elle avait une cheville gravement roulée la première semaine”, a déclaré Metcalfe à Entertainment Tonight, notant qu’ils n’en avaient pas parlé dans la série parce qu’ils «ne voulaient voler le scénario de personne».