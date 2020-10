L’épisode de lundi de Dancing With the Stars a vu la fin surprenante d’un duo préféré des fans, Jesse Metcalfe et Sharna Burgess. Cette dernière avait fait son retour en tant que danseuse professionnelle après n’avoir pas été sur la saison précédente. Quant à Metcalfe, il avait une solide suite de sa carrière d’acteur dans des rôles comme John Tucker Must Die et sur Desperate Housewives.

Un jour après leur sortie, qui les a vus sortir des deux derniers qui mettaient également en vedette Vernon Davis et Pete Murgatroyd, Burgess a réfléchi à leur expérience ensemble et à sa déception que Metcalfe n’ait pas pu montrer son plein potentiel. Burgess a déclaré qu’elle avait besoin de la journée pour «trouver les mots» pour exprimer son lien avec son partenaire, ajoutant qu’il avait le potentiel de remporter le trophée Mirror Ball. Admettant que les deux avaient tellement plus à donner, Burgess a déclaré qu’elle espérait qu’il profitait de leur expérience et qu’elle était fière de ce qu’ils avaient accompli: «Vous avez toujours éclairé le sol et fait remarquer les gens. Applaudissant Metcalfe pour être sorti de sa zone de confort, Burgess a déclaré qu’il était en mesure d’inspirer ses fans «à une époque où c’était le plus nécessaire».

Il ne semble pas non plus que Burgess veuille voir Metcalfe raccrocher ses chaussures de danse pour le moment. Elle a terminé son message en le pressant de continuer et espère le revoir devant un public: “J’espère vraiment vous voir à Broadway un jour.” Dans leur danse finale la nuit des années 80, Metcalfe et Burgess ont marqué un 19 après avoir interprété un tango sur «Everybody Wants to Rule the World» de Tears for Fear. Ce score était à égalité pour le plus bas de la soirée, marquant également la deuxième semaine consécutive où ils se trouvaient au bas du tableau. La meilleure performance de la paire a eu lieu au cours de la deuxième semaine, obtenant un 20 qui n’était qu’à deux points de la note la plus élevée, après avoir dansé un foxtrot sur “Dreams” de Fleetwood Mac.

Après son élimination, Metcalfe ne semblait pas de mauvaise humeur; en fait, il a passé la majeure partie de sa publication d’adieu sur Instagram à applaudir la production de l’émission. L’acteur a remercié tous ceux qui ont travaillé sur l’émission, ajoutant qu’ils étaient «formidables» de travailler avec eux tout au long de la saison. Il a appelé cela une «expérience incroyable» et quelque chose qui a dépassé toutes ses attentes.

Dancing With the Stars est diffusé lundi à 20 h HE sur ABC.