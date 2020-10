Le tout nouvel épisode de Dancing With the Stars de lundi soir a vu un autre duo de danseurs éliminé de la compétition, rapprochant ainsi leurs camarades concurrents du trophée Mirrorball. Après une série de danses sur le thème de la nuit des années 80, Jesse Metcalfe et sa partenaire de danse professionnelle Sharna Burgess ont été renvoyés chez eux, mettant fin à leur passage dans la série ABC, bien qu’ils soient tous les deux reconnaissants du voyage.

S’adressant à Entertainment Tonight peu de temps après avoir quitté la piste de danse pour la dernière fois, Metcalf a admis qu’il avait l’impression que “le voyage avait été un peu écourté”, tout en reconnaissant que “tout ce qui était censé être sera et c’était la fin de la route pour moi. ” Parlant de l’expérience, il a déclaré que «c’était une expérience tellement incroyable» qui était «difficile mais incroyablement enrichissante». Selon Metcalf, son passage sur DWTS lui a offert plus que le simple bénéfice de nouvelles compétences en danse, car la danse lui a non seulement permis de perdre «10 livres» et d’aider «ma posture», mais son passage dans la série l’a également aidé à “S’ouvrir.”

Avant leur danse lundi soir, dans le pré-paquet, Metcalfe a parlé de son expérience au lycée, admettant qu’il n’était pas nécessairement considéré comme populaire et se tournait vers les films classiques de John Hughes pour plus de confort, ce qui l’a inspiré à entrer dans l’industrie. Metcalfe a déclaré qu’il «avait hâte de s’ouvrir encore plus, émotionnellement». En fin de compte, cependant, Metcalfe a déclaré “tout va bien. Je pensais que c’était une soirée incroyable. Je pense que l’épisode va être très bien accueilli. Alors, je me suis amusé ce soir.”

Au cours de l’épisode de lundi soir, Metcalfe et Burgess ont interprété un ensemble de tango romantique sur «Tout le monde veut gouverner le monde» de Tears for Fear. La performance, cependant, n’a pas convaincu tout le monde, le juge Bruno Tonioli reconnaissant que bien qu’ils “aient bien commencé”, la danse “a mal tourné. Vous vous êtes trompé plusieurs fois. Vous avez en quelque sorte perdu votre timing.” En fin de compte, les scores de Tonioli, 6 ans, Carrie Ann Inaba, 7 ans, et Derek Hough, 6 ans, leur ont donné un total de 19 points sur 30 possibles et les ont placés dans les deux derniers aux côtés de Vernon Davis et Peta Murgatroyd. Alors que les juges ont finalement décidé à l’unanimité de sauver ce dernier, Burgess n’avait que des éloges pour son partenaire célèbre.

“Jesse a fait un travail incroyable pour intensifier, sans aucune expérience du tout, et faire quelque chose qui est incroyablement difficile”, a déclaré Burgess au point de vente. “Et le faire devant des millions de personnes! Je suis fier de lui. J’aurais aimé que nous puissions aller plus loin, c’est sûr, parce qu’il y a tellement de choses que je voulais montrer. Mais je suis reconnaissant que nous ayons pu faire les cinq semaines. que nous avons fait. “

Metcalfe et Burgess rejoignent leurs partenaires de danse, l’ancien joueur de la NBA Charles Oakley et Emma Slater, les stars de Tiger King Carole Baskin et Pasha Pashkov, et l’actrice Anne Heche et Keo Motsepe pour être éliminés. Nouveaux épisodes de Dancing With the Stars diffusés le lundi soir à 20 h HE sur ABC. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour.