Danse avec les étoiles pro Sharna Burgess suscite des rumeurs d’amour avec Brian Austin Green. Selon Us Weekly, Burgess et Green ont été aperçus en train de partir en vacances ensemble, alors qu’ils étaient tous deux vus à l’aéroport de LAX en attendant de prendre leur vol. Cette nouvelle survient peu de temps après que la danseuse professionnelle nous a expliqué qu’elle voyait quelqu’un de nouveau. Bien sûr, cela survient également plusieurs mois après l’annonce de la séparation de Green de sa femme depuis dix ans, Megan Fox.

Dimanche, le Daily Mail a publié ensemble des photos de Burgess et Green à LAX. Ils auraient pris un vol le jour de Noël. La publication a rapporté que les deux avaient été vus en train de danser sur de la musique des fêtes alors qu’ils faisaient la queue dans un café à l’intérieur de l’aéroport. Ils ont ensuite pris des collations et se sont assis côte à côte en attendant de monter à bord de leur vol. Fait intéressant, la sortie du couple intervient après que Burgess se soit engagé dans une interview avec Us Weekly, qui a été publiée le 7 décembre, au cours de laquelle elle a déclaré qu’elle n’était “plus sur le marché”. Bien qu’elle n’ait pas révélé l’identité de l’individu qu’elle a vu, elle a dit qu’ils avaient été présentés par un ami commun. Burgess a ajouté que leur relation est “très nouvelle et très, vous savez, c’est une relation amoureuse, essentiellement. Personne ne nous appelle encore une relation.”

Burgess a poursuivi en expliquant qu’elle souhaitait adopter une approche plus privée lorsqu’il s’agissait de partager des détails sur sa vie amoureuse. La star de DWTS a expliqué: «Je pensais que quand je rencontrais quelqu’un, je serais comme le hurler du haut des montagnes. Et c’est en fait, c’est presque le contraire. Je veux le garder près de moi aussi longtemps que possible pour rester dans cet espace et profiter de cet humain autant que je peux. Elle a ajouté que même si sa romance actuelle est nouvelle, elle “se sent différente pour tous les autres”.

Comme mentionné précédemment, cette nouvelle survient des mois après l’annonce de la séparation de Green et de sa femme de dix ans, Fox. En mai, le juge Masked Dancer a confirmé que lui et l’acteur de Transformers s’étaient séparés lors d’un épisode de son podcast … Avec Brian Austin Green. Il a dit que les deux feraient un effort actif pour coparentalité leurs trois fils – Noah, Bodhi et Journey. Depuis qu’il a été annoncé qu’ils se sont séparés, Fox a été lié au rappeur Machine Gun Kelly.