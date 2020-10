Sharna Burgess a coupé la piste de danse avec Jesse Metcalfe cette saison, mais le pro de Dancing With the Stars a été aux prises avec une grave entorse de la cheville dans les coulisses. Les fans de Burgess ont remarqué que la danseuse portait une enveloppe autour de sa cheville lors de la danse Top 13 de lundi, un cha cha à “Smooth” de Santana feat. Rob Thomas, mais la pro a déclaré mardi à Entertainment Tonight qu’elle faisait face à la blessure depuis des semaines.

“Oh, c’est juste la première fois que vous le voyez tous!” dit-elle à la sortie. “Je me suis attaché la cheville depuis la première semaine. J’ai vraiment roulé la cheville avant notre première danse et c’est une grave entorse.” Alors que l’Australien va “bien”, elle doit le garder enveloppé, “parce qu’il est faible”, a-t-elle ajouté, “c’est pourquoi je porte des chaussures plates.” Alors que l’acteur de Desperate Housewives a été critiqué pour ses hanches raides par les juges Bruno Tonioli, Derek Hough et Carrie Ann Inaba avant de se voir décerner un 21/30 – le plus élevé à ce jour – l’acteur a ajouté à ET qu’il avait lui-même affaire à «une hanche arthritique».

“Ils étaient très critiques. Je l’ai juste pris, tout va bien. Pas d’excuses, équipe ‘All In!'”, A-t-il déclaré à propos des critiques des juges. “Mais j’étais convaincu que je pourrais être dans les deux derniers. J’ai été surpris d’être admis la semaine prochaine.” Alors que c’était Monica Aldama et Val Chmerkovskiy en bas aux côtés d’Anne Heche et Keo Motsepe, qui ont finalement été éliminés, Burgess et Metcalfe devront l’apporter lundi prochain dans la nuit des années 80, au cours de laquelle ils danseront le tango à “Everybody Wants pour gouverner le monde »par Tears for Fears.

“Sharna, c’est une guerrière absolue. Elle ne voulait pas faire de scénario avec sa cheville mais elle avait une cheville gravement roulée la première semaine”, a poursuivi Metcalfe, félicitant son partenaire tout en faisant peut-être une fouille chez son concurrent, ancien Bachelorette. Kaitlyn Bristowe. “Nous ne voulions voler le scénario de personne.” La blessure à la cheville de Bristowe l’a presque empêchée de danser pendant la deuxième semaine de la compétition, mais elle a révélé qu’une IRM de la région a montré que rien n’allait mal à part les tendinites et les attelles de tibia. “Je ne vais pas mentir. Ça a été une semaine difficile”, a-t-elle écrit sur Instagram la semaine dernière avant Disney Night avant de recevoir les résultats de ses tests. “La cheville est toujours si douloureuse, ce qui a vraiment mis un frein aux répétitions. Aucun résultat d’IRM à partir de cette minute, ce qui a également été mentalement épuisant.”