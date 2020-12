Deux membres bien-aimés de la famille Dancing With the Stars, Sharna Burgess et Tom Bergeron, se sont réunis pour une randonnée vendredi. Bergeron a raté la dernière saison de la série ABC puisque le réseau a choisi de passer à autre chose et de le remplacer par Tyra Banks. Burgess est revenu au spectacle pour la saison 29, dansant avec l’acteur Jesse Metcalfe, atteignant la semaine 5.

Burgess a partagé une paire de photos de la sortie, montrant les deux stars suivant toutes les deux les directives relatives aux coronavirus. Sur la première photo, les deux se tenaient près l’un de l’autre, mais portaient tous les deux des masques faciaux. Dans la seconde, Bergeron a enlevé son masque mais s’est tenu à au moins six pieds du danseur professionnel. “Ce fut la meilleure chose que je vous ai jamais vue ce matin. Je suis tellement content que nous ayons fait notre randonnée, et vraiment JE VOUS MANQUE !!!!! Chats rires et combustion de calories … une combinaison dont je veux plus,” Burgess écrit dans la légende.

Bergeron a également partagé une vidéo de la sortie. “Regardez qui j’ai trouvé au sommet d’une montagne!” Dit Burgess, avec Bergeron derrière elle. L’ancien animateur de America’s Funniest Home Videos a plaisanté en disant qu’il était bloqué sur la montagne et que Burgess l’avait sauvé. «J’ai adoré ajouter une deuxième randonnée cette semaine. Pas seulement pour la forme physique. Pour le Burgess», a écrit Bergeron. Les vidéos ont été tournées au Ray Miller Backbone Trail dans le comté de Ventura, en Californie, selon le post de Bergeron.

Bergeron a accueilli Dancing With the Stars pendant 15 ans jusqu’à ce que ABC et les producteurs de l’émission décident d’aller dans une direction différente pour la saison 29. Les fans ont fréquemment exprimé leurs frustrations avec Banks pendant la saison et ont demandé à Bergeron de revenir. Cependant, Bergeron a récemment déclaré à TV Guide qu’il n’avait pas l’intention de revenir.

«Quand les gens disent: ‘Je ne regarderai pas avant votre retour’, je dis: ‘Eh bien, il n’y a vraiment pas de’ jusqu’à ‘ici», a déclaré Bergeron au magazine. “Ce train a quitté la gare.” Bergeron a déclaré qu’il appréciait le soutien, mais qu’il ne l’en tiendrait à personne s’ils regardaient toujours l’émission sans lui.

Bergeron a été une présence presque constante à la télévision, remontant à son époque en tant qu’animateur du renouveau des Hollywood Squares de 1998 à 2004. Le lauréat des Emmy attend avec impatience sa première longue pause depuis des années. «Mon cheminement de carrière ressemble à une note d’otage coupée et collée à partir d’un tas de magazines différents», a-t-il déclaré. “Je me considérais comme un radiodiffuseur et j’ai été très chanceux que de merveilleuses opportunités se soient présentées. J’ai été sur deux émissions en réseau pendant près de 15 ans chacune, donc la vie a été belle.”