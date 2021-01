La danseuse professionnelle de Dancing With the Stars, Sharna Burgess, a ouvert une relation avec des vers sur son histoire Instagram vendredi lorsqu’elle a ouvert la parole aux questions des fans. Beaucoup d’entre eux se sont concentrés sur sa relation avec l’acteur Brian Austin Green, célibataire depuis son divorce avec Megan Fox. Burgess, 35 ans, et Green, 47 ans, ont récemment passé des vacances à Hawaï et, sur la base des photos des paparazzis, les choses sont devenues un peu embuées.

Burgess a posé des questions aux fans sur “l’amour, la vie, les conseils, toutes les choses” vendredi, rapporte E! Nouvelles. Elle a choisi la question d’un fan sur l’état de sa relation. “Lol. Vous n’abandonnez pas celui-ci”, a-t-elle écrit. “Il est presque impossible de trouver de vraies questions parmi celles sur l’état de ma relation.” Elle a ajouté plus tard: “Je dis cela avec amour et gentillesse … Lâchez prise.” Une fan a fait l’éloge de Burgess pour être tombée amoureuse d’elle-même en premier, ce qu’elle a appelé la “meilleure chose que j’ai jamais faite … enfin l’un d’eux lol.”

Burgess et Green ont été vus ensemble à LAX après Noël, attendant d’embarquer ensemble. Quelques jours plus tard, le Daily Mail a publié des photos des deux à leur destination, Hawaï, où ils ont été vus en train de s’embrasser. Les deux stars ont également partagé des photos sur leurs pages Instagram depuis Hawaï, montrant des compétences de recadrage expert en s’assurant qu’elles n’étaient pas vues dans les publications de l’autre.

Un initié a déclaré à PEOPLE que les deux sortaient avec désinvolture. “Ils sortent ensemble et passent un bon moment. Ils sont actuellement en vacances ensemble”, a expliqué la source. “Brian était heureux de quitter LA pour quelques jours.” Une autre source a dit à E! News qu’ils ont passé “un moment incroyable ensemble au paradis”. Ils sont restés au Four Seasons sur la grande île, le même endroit où lui et Fox se sont mariés.

“Ils se sont bien amusés sur l’île. Ils ont passé beaucoup de temps au bord de la piscine et de la plage, où ils s’embrassaient, s’étreignaient et se promenaient en se tenant la main. Ils ont regardé le coucher de soleil plusieurs fois et aussi le lever du soleil”, a déclaré l’initié à E ! Nouvelles. “Tout entre eux semblait très naturel et paisible … Ils ont passé un excellent séjour et ont l’air très heureux d’être ensemble.”

Les réponses Instagram de Burgess ont évité de discuter de la relation. Cependant, elle a dit à Us Weekly en décembre qu’elle n’était plus célibataire, sans dire comment elle sortait. «En fait, je ne suis plus sur le marché», avait-elle déclaré à l’époque. “Mais c’est très nouveau et très, tu sais, c’est des rencontres, essentiellement. Personne ne nous appelle encore une relation.”