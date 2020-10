Danse avec les stars, la pro Sharna Burgess et l’acteur Jesse Metcalfe voudraient peut-être régner sur le monde lundi soir pendant la nuit des années 80, mais elle dansait comme une folle pendant les répétitions. Burgess a montré sa tenue d’entraînement inspirée de Flashdance sur Instagram vendredi, en ajoutant une citation du hit “Maniac” de Michael Sembello. Quand Burgess et Metcalfe prendront la parole dans la salle de bal lundi à 20 h HE, ils danseront sur “Everybody Wants to Rule The World” de Tears For Fears.

Burgess a pris une pose intense sur la photo de vendredi. “C’est une maniaque, une maniaque sur le sol. Et elle danse comme si elle n’avait jamais dansé auparavant”, a écrit Burgess dans la légende, citant “Maniac”. Le morceau à succès de 1983 est apparu sur le premier album de Sembello et a été présenté dans le film Flashdance. La photo de Burgess a suscité des centaines de commentaires de ses fans. «J’adore la référence Flashdance», a écrit une personne. “Mon époque! J’ai adoré les années 80! De plus, j’avais cette tenue de gym”, intervint une autre personne.

Samedi, Burgess a partagé une autre photo des répétitions, montrant cette fois les nouvelles baskets Nike avec lesquelles Metcalfe l’a “gâtée”. «Nous nous sommes assurés que notre jeu de sneakers est sur le point et est arrivé avec ces mauvais garçons aujourd’hui», écrit-elle. Avant de rejoindre Dancing With the Stars, Metcalfe était surtout connu pour son rôle de John Rowland dans Desperate Housewives, et a également joué dans le feuilleton Passions. L’acteur de 41 ans a également montré samedi des tenues inspirées des années 80 sur sa propre page Instagram.

Metcalfe et Burgess ont traversé les quatre épisodes de Dancing With the Stars Saison 29 avec des notes décentes des juges et n’ont pas encore été dans les deux derniers. La semaine dernière, ils ont marqué un 21/30 des juges pour leur danse sur “Smooth” de Santana et Rob Thomas. Cette saison marque également un retour pour Burgess, qui a raté la saison 28 après avoir remporté la saison 27 avec Bobby Bones.

Après l’épisode de la semaine dernière, Burgess a révélé à Entertainment Tonight qu’elle avait dansé toute la saison avec une grave entorse de la cheville. Quand elle et Metcalfe ont dansé sur “Smooth”, les fans ont pu la voir porter une enveloppe autour de sa cheville. C’était la première fois qu’il était visible pendant le spectacle. Burgess a dit qu’elle allait “bien”, mais qu’elle devait la garder enveloppée “parce qu’elle est faible”. La blessure l’a obligée à porter des chaussures plates jusqu’à présent.

Metcalfe a également admis avoir souffert d’une «hanche arthritique», ce qui explique peut-être pourquoi ses hanches sont raides sur la piste de danse. «Sharna, c’est une guerrière absolue», a déclaré Metcalfe à ET. “Elle ne voulait pas faire un scénario avec sa cheville, mais elle avait une cheville gravement roulée la première semaine.” Il a dit qu’ils n’avaient pas discuté de leurs blessures dans la série parce qu’ils ne voulaient «voler le scénario de personne», une référence possible à la blessure à la cheville de son compatriote Kaitlyn Bristowe.