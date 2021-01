Sharon Osbourne a partagé une nouvelle photo de son mari, Ozzy Osbourne, avec leur chien Wesley pour accueillir 2021. La photo est venue après une année 2020 difficile pour la chanteuse “Crazy Train” et co-animatrice de The Talk. Ozzy et sa famille ont rendu public son diagnostic de maladie de Parkinson au début de l’année et ses projets de tournée pour son nouvel album ont été reportés avant même la pandémie de coronavirus. Osbourne a également annoncé qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus en décembre.

“S’installer en 2021”, a écrit Osbourne vendredi, ajoutant un emoji aux yeux de cœur. La photo montrait un Ozzy souriant, 72 ans, allongé avec leur chien à ses côtés. Beaucoup de fans des Osbournes étaient heureux de voir Ozzy de bonne humeur. “Ils ont exactement la même expression [laughing out loud]», a écrit un fan à propos de la photo.« Je t’envoie tant d’amour et mes meilleurs vœux », a écrit un autre.« Ne vous méprenez pas, Ozzie est assez fabuleux et tout… mais donnez-moi ce chiot », a plaisanté un autre fan.

De retour le 14 décembre, Osbourne, 68 ans, a révélé qu’elle avait été testée positive au COVID-19 et s’était isolée d’Ozzy, qui avait été testée négative. L’annonce est intervenue quelques jours seulement après que sa co-animatrice de The Talk, Carrie Ann Inaba, ait déclaré qu’elle avait été testée positive. Le 23 décembre, Osbourne a déclaré qu’elle était de retour chez elle après deux tests négatifs. Elle a partagé une photo hilarante d’Ozzy portant un masque facial et assise avec Wesley et leurs autres chiens.

“J’ai eu l’autorisation de rentrer à la maison après deux résultats de tests négatifs et de regarder la joie qui m’attend! Je suis tellement reconnaissant d’être à la maison pour les vacances et merci beaucoup pour votre amour et votre soutien”, a écrit Osbourne à l’époque. “Restez en sécurité et en vous souhaitant les meilleures vacances.” Dimanche, elle a partagé une vidéo amusante d’un chaton recevant le soin du spa pour montrer comment elle se préparait pour le retour de The Talk lundi.

En janvier 2020, Ozzy et sa famille ont rendu public son diagnostic de maladie de Parkinson. Il a ensuite reporté ses projets de tournée afin de pouvoir se faire soigner en Suisse. Ces traitements ont eux-mêmes été reportés en raison de la pandémie. En octobre, Osbourne a déclaré que son mari allait bien, malgré le retard.

“Il va très bien. Il va vraiment très bien”, a déclaré Osbourne sur The Dr. Oz Show. “Malheureusement, au début du verrouillage, il ne pouvait pas avoir sa physiothérapie et il était comme, quatre mois sans aucune physiothérapie, ce qui l’a un peu retardé”, a déclaré Osbourne, a déclaré que Ozzy était même de retour en studio, enregistrant de la nouvelle musique . L’ancien leader de Black Sabbath a sorti Ordinary Man, son premier album solo en une décennie, en février.