Sharon Osborune est «à la maison pour les vacances» suite à son diagnostic positif de coronavirus. Un peu plus d’une semaine après avoir révélé qu’elle avait été testée positive et avait dû être hospitalisée, la co-animatrice de The Talk a révélé mercredi que son souhait de Noël était devenu réalité et qu’elle était sortie de l’isolement.

Dans une mise à jour sur la santé partagée avec son million d’abonnés Instagram, Osbourne a expliqué qu’elle avait finalement “obtenu l’autorisation de rentrer chez elle après deux résultats de tests négatifs”. La femme de 68 ans, qui a partagé une photo de son retour à la maison avec son mari Ozzy Osborune et leur couvée d’animaux de compagnie, en écrivant: “Regarde la joie qui m’attend”, a poursuivi en exprimant sa gratitude d’avoir pu passer les vacances avec famille. Dans le post, elle a dit qu’elle était “tellement reconnaissante d’être à la maison pour les vacances” et a remercié les fans “pour votre amour et votre soutien”. Elle a terminé la note par un souhait, en écrivant: «Restez en sécurité et vous souhaitant les plus belles vacances».

Le joyeux retour à la maison a été accueilli par des messages enthousiastes de la part des partisans d’Osbourne, qui lui avaient rapidement envoyé ses meilleurs vœux après avoir révélé son diagnostic. Parmi ceux qui célèbrent son retour, Amanda Kloots, qui, avec Elaine Welteroth, remplacera bientôt Marie Osmond et Eve dans The Talk. Kloots, qui a également perdu son mari Nick Cordero à cause du virus, a écrit: “OH YAY !! Meilleures nouvelles de tous les temps !!!” D’autres fans ont sonné la “bonne nouvelle”, avec une personne écrivant qu’ils étaient “tellement heureux que vous puissiez rentrer à la maison. Joyeux Noël à tous.”

Osbourne avait révélé plus tôt ce mois-ci qu’elle avait été brièvement hospitalisée après avoir contracté le coronavirus. Dans un message partagé le 14 décembre, elle a révélé à ses abonnés qu’elle avait été testée positive. Après son hospitalisation, qui est survenue au milieu d’une interruption prévue pour The Talk, Osbourne a déclaré qu’elle «récupérait dans un endroit éloigné de» son mari. Ozzy, qui a la maladie de Parkinson et a lutté avec d’autres problèmes de santé, est considéré comme étant plus à risque de complications graves du COVID-19. Suite au diagnostic de coronavirus d’Osbourne, Ozzy a été testé négatif.

On ne sait pas quand ni comment Osbourne a contracté le virus, bien que sa publication sur Instagram soit venue quelques jours seulement après que sa co-animatrice de The Talk, Carrie Ann Inaba, ait révélé qu’elle aussi avait été testée positive. Le diagnostic d’Osbourne est également intervenu trois mois après sa mise en quarantaine après que la fille de 3 ans de son fils Jack Osbourne ait été testée positive pour le virus.