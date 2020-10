Sharon Osbourne partage plus d’informations sur la santé de son mari Ozzy Osbourne sur The Dr.Oz Show après que le rockeur de Black Sabbath ait dû mettre une pause sur son traitement de la maladie de Parkinson en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Dans un aperçu de PopCulture de l’épisode du mercredi 7 octobre de l’émission du Dr Mehmet Oz, Sharon révèle qu’Ozzy va “vraiment, vraiment bien” après avoir repris la physiothérapie cinq jours par semaine.

«Il va très bien. Il va vraiment, vraiment bien », déclare le co-animateur de The Talk lorsqu’on lui pose des questions sur la santé d’Ozzy.« Malheureusement, au début du verrouillage, il ne pouvait pas avoir sa physiothérapie et il était comme, quatre mois sans physiothérapie, quel genre de lui faire reculer un peu. “

“Mais maintenant il est de retour, cinq jours par semaine encore, et il va très bien, très bien”, poursuit-elle, ajoutant que le musicien est même “de retour en studio pour enregistrer un nouvel album”. Lors de l’interview de mercredi avec le Dr Oz, Sharon discute également du combat de sa petite-fille avec le COVID-19, ainsi que du “point bas effrayant” de son mariage avec Ozzy quand il a essayé de la tuer.

Après avoir annulé un certain nombre de dates de tournées l’année dernière, Ozzy a annoncé en janvier qu’il avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson des années auparavant, mais qu’il avait gardé sa maladie secrète pendant qu’il suivait un traitement. Malgré sa bataille contre le trouble neurodégénératif, ainsi qu’une blessure au cou subie en 2019, Ozzy avait continué à se produire jusqu’à récemment, mais il a juré en mars de finalement revenir sur scène. “Le meilleur médicament que je puisse obtenir est d’être de retour devant un public”, a-t-il déclaré dans Good Morning Britain, ajoutant qu’il devait reporter les émissions, “ça me brise le cœur pour être honnête.”

«Si j’avais le choix entre la maladie de Parkinson et le f— cou, j’irais pour la maladie de Parkinson. Je suis en congé depuis un an maintenant», a déclaré Ozzy au Sun de ses diverses conditions médicales quelques semaines seulement après avoir fait son grand annonce de retour en février. «D’abord, j’ai eu une infection à la main – qui m’a éloigné de la route – puis j’ai eu une pneumonie, puis j’ai eu la chute, puis j’ai été opéré et me voici aujourd’hui. Cela me rend fou.”

Il a ajouté à l’époque de sa femme: «La pauvre vieille Sharon a été maman, papa, tout. Elle travaille sans relâche. Mais notre relation est meilleure que jamais. Je suis tellement amoureux d’elle et elle est tellement dans amour avec moi. Elle a été fantastique et elle a l’air vraiment bien. ” Ne manquez pas l’interview de Sharon et plus encore sur le tout nouvel épisode de The Dr. Oz Show de mercredi. Pour en savoir plus sur les Osbournes de PopCulture, cliquez ici.