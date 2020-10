Sharon Osbourne est de retour à son look signature après avoir échangé ses mèches rouges enflammées contre une couleur blonde glacée en février. La co-animatrice de Talk a montré sa transformation vibrante lors de l’épisode de lundi de l’émission-débat CBS, disant aux autres animatrices Eve, Carrie Ann Inaba et Sheryl Underwood qu’elle avait fini par mourir après avoir commencé à se sentir comme grand-mère Clampett des Beverly Hillbillies.

“Je vois déjà quelque chose dont nous devons parler. Sharon, tes cheveux!” Inaba a commencé le spectacle, comme Eve a appelé la teinte «magnifique». Osbourne a répondu: “Je ne sais pas, je me suis aperçu dans le miroir et je me suis dit: ‘Non, tu ressembles à grand-mère Clampett.’ Non, je le change et c’est ce que j’ai fait. ” Ayant juste eu 68 ans le 9 octobre, Osbourne a confirmé que l’anniversaire avait quelque chose à voir avec le retour à son look signature. “Ouais, ça l’était,” dit-elle. «Je dois remercier tout le monde, tout le monde ici, parce que c’était incroyable. Tout le monde s’est mis en quatre pour moi.

Dans The Talk la semaine dernière, Osbourne a parlé de sa tentative de suicide en 2016 en l’honneur de la Journée mondiale de la santé mentale, en expliquant à ses coanimateurs sa décision de s’enregistrer dans un établissement de santé mentale à l’époque. “Il y a quatre ans, je trouvais les choses très, très difficiles et … j’ai essayé de me suicider et ce n’était pas pour attirer l’attention. Je ne pouvais tout simplement pas le supporter”, a-t-elle déclaré.

«Je suis allé dans un endroit pour obtenir de l’aide», a poursuivi Osbourne, se rappelant avoir rencontré deux jeunes femmes aux prises avec des problèmes de toxicomanie après que leur mère se soit suicidée. «Ils m’ont dit qu’ils buvaient et consommaient de la drogue… tous les deux, leurs mères avaient [died by] suicide. Et ça les a tellement gâchés, qu’ils ne pouvaient pas faire face à leur vie, et cela m’a choqué en – allez, est-ce que je vais faire ça à ma famille, mes bébés? En aucune façon. Et cela m’a choqué; c’était comme un choc électrique, et c’était comme, rassemblez-vous », se souvient-elle. Cela a évoqué ses propres trois enfants, qu’elle a partagés avec son mari Ozzy Osbourne – son fils Jack, 34 ans, et ses filles Kelly, 35 ans, et Aimée , 37. “C’était comme: ‘Regardez ces deux filles. Si j’essaie à nouveau, cela pourrait être mes enfants », a déclaré Osbourne.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en situation de crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contacter la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.