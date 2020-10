Sharon Osbourne et Ozzy Osbourne maintiennent toujours l’étincelle vivante dans leur mariage. L’animatrice de l’émission matinale a parlé de sa vie sexuelle lors de l’épisode du 2 octobre de The Talk, révélant que même si elle et son mari de longue date étaient plus intimes lorsqu’ils étaient plus jeunes, ils avaient encore des relations sexuelles “quelques fois par semaine. . “

“Nous savons tous qu’Ozzy était trop excité. Ce n’est pas un secret. Il en avait assez pour tout”, a-t-elle plaisanté lors du talk-show de CBS. “Ça diminue. Avant, c’était trois fois par jour, mais c’est beaucoup moins maintenant. Disons deux fois par semaine, ce qui est normal dans une longue, longue relation.” Sharon a parlé de ses activités dans la chambre alors qu’elle et ses coanimatrices, Eve, Carrie Ann Inaba et Sheryl Underwood ont discuté d’une étude sur les pulsions sexuelles des femmes âgées, ce qui suggère que beaucoup “sont toujours intéressés par l’intimité et le frisson physique du sexe. pendant leur âge mûr et dans leurs années d’or. “

“Parlant pour les dames plus âgées ici: quand vous êtes dans une relation, votre relation a des hauts et des bas. Et selon l’endroit où vous en êtes, vous vous aimez davantage”, a répondu Sharon. “Le sexe change que ce n’est pas seulement une question de sexe, c’est une question d’intimité. Il s’agit d’être avec cette personne que vous aimez. Ils vous aiment. Ça change.”

Sharon a ajouté qu’en vieillissant, l’attirance sexuelle devient davantage une question de «respect» dans une relation mature. “La chair de poule que vous avez change en quelque chose d’autre. C’est une chaleur. C’est un respect”, expliqua-t-elle. “C’est un sentiment d’amour et de réconfort, alors ces papillons se transforment en ce confort. Le fait est que si quelqu’un vous émeut d’une certaine manière, vous les aimez. Vous faites l’amour. C’est la meilleure chose au monde.”

Sharon et Ozzy se sont mariés en 1982, devenant plus tard parents d’enfants Aimée, 37 ans, Kelly, 35 ans, et Jack, 34 ans. Au cours de l’interview de Sharon le 6 octobre sur The Dr. Oz Show, elle a révélé que le rockeur de Black Sabbath était accroché là-dedans. après avoir rendu public son diagnostic de maladie de Parkinson en février. “Il va très bien. Il va vraiment très bien”, a révélé l’animateur de télévision. «Malheureusement, au début du verrouillage, il ne pouvait pas avoir sa physiothérapie et il était comme, quatre mois sans physiothérapie, ce qui le retardait un peu. Mais maintenant il est de retour, cinq jours par semaine encore, et il va très bien, très bien. “