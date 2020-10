Comme beaucoup, Sharon Osbourne a pris quelques kilos en trop pendant la pandémie de COVID-19, mais l’hôte de The Talk a récemment adopté un nouveau passe-temps pour essayer de perdre du poids. L’animatrice de l’émission-débat, 68 ans, a parlé de son poids fluctuant lors de l’épisode de lundi de la matinée de CBS, révélant qu’elle avait gagné environ 10 livres. au cours des derniers mois.

«Je suis plus de 10 livres que ce que je suis habituellement», a déclaré Osbourne. “Et 10 livres. C’est beaucoup quand vous êtes comme 5 ‘1” et un peu. … Donc, c’est comme beaucoup de poids. “Cherchant à perdre un peu de ces kilos, elle a continué,” alors j’ai commencé à marcher hier. “La nouvelle façon de rester actif a totalement capté l’attention d’Osbourne.” Ça y est maintenant, ” ajouta-t-elle. «J’ai le bogue. Je suis dessus.”

Le panel Talk, qui comprend également Carrie Ann Inaba, Eve et Sheryl Underwood, a commencé à parler de poids en ce qui concerne le récent post Instagram de Gayle King, dans lequel elle a parlé franchement de sa «lutte contre le poids». Partageant une série de photos de son pèse-personne, la journaliste a écrit: “CRISE! La lutte contre le poids est réelle! Plus grosse que je ne l’ai été depuis longtemps et effrayée d’avoir une pédicure (grand soupir) à gauche pour la façon dont nous étions. Le poids idéal indique que le Dr a 163 ans … cela n’arrivera pas de sitôt .. “La contributrice de CBS This Morning a continué en disant qu’elle” blâmait “son gain de poids sur” la quarantaine corona et les cors de bonbons d’Halloween que je viens d’acheter! ” concluant, “Arrêtez-le!”

Lors de la conférence de lundi, Underwood a révélé qu’elle avait en fait perdu du poids au milieu de la pandémie. «Tout au long de la quarantaine, j’ai perdu 20 livres», a déclaré Underwood, 56 ans. “J’ai commencé à 215 ans, je suis maintenant à 195.” Prenant le jeûne intermittent, Underwood a révélé qu’elle «essayait de descendre à mon poids de 185 lorsque j’ai commencé ici».

Amanda Kloots est venue dans l’émission pour aider les femmes à avoir une conversation productive sur la forme physique, qui a conseillé aux femmes de ne pas attendre. “Mon conseil est toujours de ne pas attendre lundi”, a déclaré Kloots. “Vous savez, souvent” Oh, j’attendrai lundi. ” Non, commencez dès aujourd’hui. “

“Je dis toujours, si vous avez 10 minutes dans votre journée – et nous le faisons, tout le monde peut trouver 10 minutes. Vous pouvez. Je veux dire que je vais regarder sur Instagram pendant 10 minutes”, a poursuivi Kloots, recommandant une corde à sauter pour un rapide et entraînement simple. “Travaillez pendant 10 minutes. Sortez, bougez votre corps.”