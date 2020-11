S

haun Bailey a comblé l’écart avec Sadiq Khan dans la course à la mairie de Londres après l’abandon de Rory Stewart – mais le candidat travailliste est toujours sur le point de remporter un deuxième mandat par un glissement de terrain, selon un nouveau sondage.

L’enquête YouGov pour l’Université Queen Mary de Londres a montré que le soutien au premier tour du candidat conservateur, M. Bailey, était passé de 24% au début du mois de mars à 30% à la mi-novembre.

Mais M. Khan a vu son soutien au premier tour passer de 49% à 51%, ce qui signifie qu’il pourrait éventuellement gagner un deuxième mandat sans que le concours ne passe même à un deuxième tour de décompte.

S’il allait à un autre tour, M. Khan remporterait près de deux fois plus de voix au second choix que M. Bailey (64% contre 36%), selon le sondage, lui donnant une victoire confortable.

Le professeur Tim Bale, du Mile End Institute de l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré au Standard: «Même si Sadiq Khan ne remporte pas une victoire au premier tour – ce qui est assez improbable même avec l’avance qu’il a pour le moment – Shaun Bailey aurait à gagner énormément de terrain avant d’avoir une chance même minime de remporter une victoire surprise l’année prochaine.

“On dirait que le maire est assez assis.”

Le maire est élu selon le système de vote supplémentaire, chaque électeur ayant un vote de premier et de deuxième choix.

Si un candidat obtient plus de la moitié de tous les votes de premier choix, il est élu. Dans le cas contraire, les deux candidats ayant obtenu le plus de votes de premier choix passeront à un second tour, tous les autres candidats étant éliminés. Les votes de deuxième choix de toutes les personnes dont le premier choix a été éliminé sont ensuite comptés.

Tous les votes pour les deux candidats restants sont ajoutés à leur total du premier tour et le candidat avec le total combiné le plus élevé de votes de premier et de deuxième choix l’emporte.

Si le concours à la mairie passait au second tour, M. Bailey gagnerait 36% des voix de second choix, contre 33% au printemps, selon l’enquête.

Cependant, M. Khan obtiendrait encore beaucoup plus, sur 64 pour cent, contre 67 pour cent en mars.

La candidate verte Sian Berry est le choix le plus populaire pour la deuxième préférence, mais elle est tellement en retard dans les votes de premier choix, à peine neuf pour cent, qu’elle n’a pratiquement aucune chance de se qualifier pour le second tour.

L’enquête YouGov / QMUL a interrogé 1 048 adultes à Londres entre le 16 et le 19 novembre. Données pondérées.