Exclusif TMZSports.com

Shawn Kemp admet qu’il a fumé de la marijuana pendant ses jours en tant que superstar de la NBA … et dit catégoriquement qu’il n’a aucun regret, car la weed est bien PLUS SÛRE que les analgésiques.

Sports TMZ a parlé à l’ancien hooper de 50 ans – un 6x All-Star qui a joué dans la ligue de 1989 à 2003 – à propos de l’herbe en NBA … et le “Reign Man” a été honnête quand nous lui avons demandé s’il flambait en tant que joueur.

«Quand j’ai joué, nous fumions absolument du pot à l’époque où nous jouions. Nous étions responsables, mais nous avons définitivement fumé», dit Kemp.

Shawn nous dit que les athlètes professionnels mettent une tonne d’usure sur leur corps et ont besoin d’un soulagement de la douleur … et Kemp dit que le pot est une alternative beaucoup plus sûre que les analgésiques addictifs et dangereux.

“Pour moi, avec l’arthrite et différentes douleurs dans ton corps, [marijuana] est la solution parfaite », déclare SK.

“Parfois les gars n’aiment pas faire sauter les pilules, certains gars, ils ne veulent pas prendre ces risques, alors c’est une autre façon de prendre soin de vous professionnellement, en le faisant de la bonne façon.”

BTW, Shawn sait de quoi il parle quand il s’agit de fumer.

L’ex-star de SuperSonics vient d’ouvrir un dispensaire – Kemp’s Cannabis – à Seattle … et dit qu’il prévoit d’ouvrir 3 autres magasins.