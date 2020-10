1/4

Chanteuse canadienne Shawn Mendes Récemment partagé une nouvelle bande-annonce pour son documentaire intitulé “In Wonder” qui sera diffusé sur la plateforme Netflix, ses fans sont particulièrement excités car il a révélé que ses chansons sont écrites pour Camila Cabello, sa petite amie.

Le jour d’hier Netflix Comme Shawn Mendes, ils ont partagé sur Instagram les images officielles de la bande-annonce dudit documentaire, dans lequel nous aurons l’occasion de voir certaines facettes du chanteur, à partir de son enfance jusqu’à ce qu’il devienne une star mondiale.

A partir du moment où il a été annoncé qu’il aurait un documentaire inspiré de sa carrière, ses adeptes attendaient impatiemment chacune des nouvelles qui étaient partagées, d’autant plus que beaucoup se demandaient si Camila Cabello Il serait inclus dans le projet, en raison de leur relation amoureuse qui a enchanté des millions de personnes.

Bien qu’au début aucun des deux jeunes chanteurs n’ait officiellement affirmé sa fréquentation, avec le passage du temps de quelques mois pour dire la vérité, leurs fans ont commencé à se rendre compte qu’ils sortaient effectivement ensemble, au début, ils étaient tous les deux meilleurs. amis, leur amitié s’est transformée en une belle relation amoureuse qui est aujourd’hui enviée et désirée par beaucoup.

Chaque chanson que Shawn Mendes a écrite est dédiée à Camila Cabello, cela a été mentionné dans la bande-annonce de “Dans l’émerveillement“Des extraits de la bande-annonce avec ces mots ont été partagés sur Twitter, excitant davantage ses fans.

Beaucoup se sont consacrés à la création de mèmes sur ce nouveau projet car il sera lancé à 4h00 du matin au Mexique, le 23 novembre sur Netflix.

La relation avec Camila Cabello a eu une grande influence sur la carrière de Shawn MendesCela l’a non seulement aidé à grandir en tant que personne étant son partenaire sentimental, mais aussi en tant que professionnel, quelque chose que certains de ses millions de fans adorent, mais d’autres le critiquent, il est impossible que tout le monde soit heureux malgré cela, on pense que Il devrait toujours y avoir un équilibre dans toutes les choses ainsi que dans les situations, de sorte que les opinions positives et négatives existeront probablement pendant longtemps.

Il est important de noter que Shawn Mendes est en effet devenu une grande personnalité, que ce soit grâce à l’aide de son partenaire ou non.

À seulement 22 ans, il a commencé sa carrière depuis 2013 alors qu’il avait si 15 ans, il a commencé à faire des vidéos avec des couvertures d’autres célébrités, devenant populaire sur l’application Vine qui était là où il a commencé à attirer l’attention du public. .

Grâce à sa popularité dans ladite application, c’est qu’il a commencé à avoir plusieurs followers, il est devenu si populaire et a attiré l’attention de Ziggy Chareton, directeur d’Island Records, la maison de disques a décidé de l’embaucher en sortant le jeune homme trois albums studio, depuis qu’il a commencé ses tournées, il a a reçu plusieurs prix.

Jusqu’à présent, il a eu quatre albums depuis 2015, le premier était “Handwriting”, le second était “Iluminate” en 2026, “Illuminated World Tour” était le troisième en 2017 et en 2019 il a sorti “Shawn Mendes: The Tour”.

Après la sortie de ce documentaire, vous aurez le plaisir de connaître son dernier disque, à partir du moment où il a commencé à publier quelques détails sur son compte Instagram concernant ce nouvel album, ses fans ont été ravis de la nouvelle du prochain album.

Dans “In Wonder”, nous aurons l’occasion de voir comment il travaille, comment il est inspiré Shawn Mendes pour la création de ses chansons et aussi comment il se prépare avant de monter sur scène, on trouvera probablement des scènes que l’on n’imaginerait jamais.

