BACKGRID

Shawn Mendes et Camila CabelloHalloween est presque devenu un peu plus effrayant qu’ils ne l’auraient aimé – et c’est grâce à ses nombreux chiens turbulents.

Le couple de pop star tentait de marcher les cabots samedi dans le quartier de Camila à Miami – où les deux sont actuellement en quarantaine ensemble – et ils semblaient avoir du mal à comprendre les trois chiens qui descendaient dans la rue.

Camila s’occupait de son Shih Tzu, Leo, et ce qui semble être un de ses parents plus jeunes concernait son Chihuahua aux cheveux longs, Eugène, tandis que Shawn a pris les rênes du berger allemand noir de Camila, Tonnerre. Les 3 chiots semblaient nerveux à propos de quelque chose d’en face, et Camila et cie. ont dû tenir fermement leurs laisses pour les garder sous contrôle.

Bientôt, le mystérieux déclencheur a été révélé … c’était un autre chien que son propriétaire promenait également … et Leo, en particulier, voulait avoir une odeur. Regardez … le chaos s’est brièvement ensuivi lorsque le Shih Tzu s’est échappé de Camila et a poursuivi l’autre chien avant de pouvoir l’attraper.

Tout est bien qui finit bien (on pense). Shawn a vomi une photo d’Halloween d’eux deux plus tard dans la journée, et ils semblaient plutôt copains … ce qui nous porte à croire que rien de terrible ne s’est produit dans les fracas à fourrure.

Les chiens, mec … ils vous rendront fou, de toutes les bonnes manières.