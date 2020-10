Shawn Mendes et Camila Cabello surprennent en portant de petits vêtements! | .

Le chanteur d’origine canadienne et aujourd’hui l’une des célébrités les plus appréciées aux États-Unis et dans d’autres régions du monde est Shawn Mendes, Il a récemment partagé une jolie photo sur son Instagram où il apparaît avec sa petite amie Camila Cabello, cependant, bien que ce soit un peu inhabituel, en même temps c’est extrêmement mignon.

La relation amoureuse que les chanteurs entretiennent est devenue l’une des plus commentées tout au long de ce 2020 et une partie de 2019, car au début les interprètes de la chanson “Señorita” ont nié leur fréquentation.

Malgré cela, à partir du moment où ils l’ont admis, tout a changé non seulement pour le couple, mais aussi pour leurs fans ravis de la nouvelle.

La bande-annonce du documentaire à publier sur la plate-forme Netflix basée sur la vie et la carrière du chanteur a été récemment partagée Shawn Mendes.

Cependant, quelque chose qui a été discuté pendant des jours n’était pas le fait qu’il sortirait cet impressionnant documentaire où nous verrons une partie de sa tournée mondiale 2019, si ce n’était du fait qu’il avait admis que chacune de ses chansons ils étaient dédiés à Camila Cabello, car il a longtemps été amoureux de la jeune femme d’origine cubano-américaine.

En plus d’être sa petite amie Camila Cabello, la jeune femme a eu une grande influence sur la carrière de Shawn Mendes, l’aidant à grandir en tant qu’artiste mais aussi en tant que personne et à être avec lui dans chacun de ses succès et peut-être aussi ses erreurs.

Depuis le moment où ils ont tous deux décidé de partager leur relation avec le public, ils n’ont rien fait de plus que d’exprimer leur amour tant en public que sur leurs réseaux sociaux, ce que leurs followers, qui sont d’ailleurs des millions, les fascinent, finissant toujours par vouloir en voir plus.

La photographie que le chanteur interprète de Rruin a partagé il y a un jour “a tellement attiré l’attention de ses followers qu’il compte déjà plus de 8 millions de likes.

Ce n’est pas pour le simple fait d’être à côté de Camila Cabello mais plutôt à cause de la position dans laquelle ils se trouvent sur la photo et de l’extrême mignon qu’ils ont l’air ensemble, ils sont tous les deux dans la cuisine, Shawn Mendes est assis dans un coin et Camila Cabello est au milieu de leurs jambes, prenant leurs mains La partie avant est quelque chose de vraiment mignon car ils portent ce qui semble être leur pyjama comme s’ils venaient de se réveiller.

Camila Cabello a admis au début qu’elle n’aimait rien partager sur sa vie personnelle, car bien qu’elle soit une personnalité publique, elle aime garder un certain contrôle sur sa vie et n’aime pas que tout le monde soit au courant de ses projets, de ses actions et de ses relations, mais la fréquentation avec Shawn Mendes était assez difficile à cacher.

Camila Cabello a un an de plus que Shawn Mendes, elle a respectivement 23 ans et la chanteuse canadienne 22 ans, mais cela n’a pas été un obstacle à montrer leur amour l’un pour l’autre.

Bien qu’ils soient encore assez jeunes d’après ce que nous avons vu, ils sont tous les deux extrêmement matures, responsables de leurs actions et de grandes personnalités à suivre, ils sont devenus deux grands exemples de développement personnel, de talent et surtout d’amour.

Après la sortie du documentaire de Shawn Mendes, il partagera probablement aussi son nouvel album, il deviendra sûrement un succès, tout comme ceux qu’il a sortis.

