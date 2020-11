Shawn Mendes a sorti ce vendredi la chanson ‘Monster’, qui est l’avancée de son prochain album et qui le réunira pour la première fois avec son compatriote, le canadien Justin Bieber, qu’il semblait à l’origine prédestiné à soulager comme une grande idole adolescente.

Ce single est le deuxième qu’il sort après ‘Wonder’ comme lettre de motivation pour ce qui sera son quatrième album studio du même nom, qui sera disponible le 4 décembre.

«J’ai écrit un album. Cela s’appelle «Wonder». J’ai vraiment l’impression qu’un morceau de moi a été écrit sur papier et enregistré en chanson. J’ai essayé d’être aussi réel et honnête que je l’ai toujours été. C’est un monde et un voyage, un rêve et un disque que j’ai voulu faire depuis longtemps », a-t-il commenté dans des déclarations recueillies par sa maison de disques.

Coproduit avec Kid Harpoon et Nate Mercereau, l’album contiendra 12 titres en plus des susdits ‘Wonder’ et ‘Monster’: ‘Intro’, ‘Higher’, ’24 Hours ‘,’ Teach Me How To Love ‘,’ Call Mes amis »,« Dream »,« Song For No One »,« 305 »,« Always Been You »,« Piece Of You »,« Look Up At The Stars »et« Can’t Imagine ».