L’équipe de David Moyes a battu les vainqueurs 1-0 dans une affaire de compétition dans le South Yorkshire après une frappe tonitruante de Sébastien Haller en deuxième période – seulement sa deuxième dans l’élite cette saison et la première de l’histoire pour West Ham de l’extérieur de la surface.

L’impérieux Declan Rice, Oli McBurnie et David McGoldrick ont ​​tous frappé les boiseries lors d’une rencontre divertissante, tandis que Tomas Soucek et Jarrod Bowen étaient également coupables d’avoir raté de grandes occasions de marquer.

Alors que West Ham se hisse à la huitième place de la Premier League, Sheffield United reste au dernier rang du classement après un début lamentable de la campagne 2020/21 avec déjà une huitième défaite.

Les Blades sans victoire n’ont pris qu’un seul point lors de leurs neuf premiers matchs cette saison et sont maintenant 13 matchs de haut niveau sans victoire au total, remontant à la saison dernière.

Suivez toute la réaction du match avec le blog LIVE de Standard Sport ci-dessous …

Points clés

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1606063217

Notes des joueurs de West Ham

Un de ses meilleurs affichages depuis longtemps, certainement cette saison. Superbement sauvé de McBurnie en première mi-temps.

Forte performance de retour de l’international sale en Amérique du Sud tard jeudi soir.

Attrapé par McBurnie à quelques reprises, mais récupéré pour calmer les choses à l’arrière et garder une autre feuille blanche vitale.

Continue à exceller sur la gauche d’un arrière trois et est toujours dangereux avec le ballon à ses pieds et les chemises de West Ham devant lui.

Continue de donner l’impression qu’il a été un joueur de Premier League toute sa carrière et constitue une menace croissante dans le dernier tiers.

Montrer l’exemple au milieu une fois de plus, rarement pris hors de sa position et toujours disponible pour garder West Ham sur le pied avant avec un défi au milieu. L’influence sur le jeu offensif continue également de croître.

Formant un partenariat fantastique avec Rice au milieu, la paire fournissant la plate-forme à ceux qui précèdent pour causer des problèmes. Une cadence de travail encore étonnante, aurait dû marquer en première mi-temps.

A gagné en confiance après un départ fragile sur le plan défensif et a connu une bataille divertissante avec George Baldock tout au long de l’après-midi

Une douleur constante pour les défenseurs de Sheffield United et a joué un rôle essentiel dans la mise en retrait des hôtes pour le but de Haller. Devrait prendre moins de temps sur les chances dans la boîte.

A travaillé dur sur la gauche une fois de plus, a traîné sur le ballon quand Haller était en acres pour marquer une seconde et a gaspillé une bonne chance.

A eu du mal à s’impliquer pendant une grande partie de la première mi-temps, mais aurait dû avoir une passe décisive quand il a hoché la tête pour Soucek. Il est resté plus central en seconde période et a récolté les bénéfices avec une frappe tonitruante pour ouvrir le score.

Il a apporté une étincelle tardive après avoir remplacé Fornals tard sur le côté gauche, revenant lentement à son ancien moi.

Subs non utilisés: Benrahma, Lanzini, Snodgrass, Diop, Johnson, Randolph

1606061030

Le vainqueur du match Haller s’adresse à Sky Sports

“Ça fait du bien, pour moi c’est pareil [as scoring inside the box] – un but est un but.

“Je me sens juste heureux pour l’équipe car aujourd’hui a été un grand combat et nous avons obtenu trois points dont nous avions vraiment besoin. Juste heureux pour le but et celui-ci était hors des sentiers battus, donc c’est spécial.

“Pour la confiance en tant qu’attaquant, c’est vraiment important, vous savez. Mon jeu consiste uniquement à marquer des buts, donc si je peux le faire, ça va. Surtout avec la victoire aujourd’hui.

«Je suis revenu de l’équipe nationale et j’ai essayé de ramener la confiance, alors j’espère que cela pourra aider l’équipe pour les prochains matchs.

“Différence [in West Ham’s form]? Je ne sais pas. Je sais juste que sur le terrain d’entraînement, je pense que tout le monde est impliqué, essayant de donner son maximum à chaque séance d’entraînement.

“Cela nous donne quelque chose de spécial, pousse tout le monde dans la bonne direction. C’est pourquoi je pense que nous sommes ici aujourd’hui, nous avons une bonne attitude je pense.

“Je ne sais pas exactement ce que nous pouvons accomplir. Nous ne sommes peut-être pas tout à fait conscients de notre potentiel, donc nous avons encore des choses à travailler et nous verrons à la fin de la saison.

«Je n’aime pas vraiment me fixer des objectifs, je pense que nous devons simplement donner le meilleur de nous-mêmes et préparer match après match.»

1606060297

Temps plein – Sheffield United 0-1 West Ham

Une fusée de Haller – seulement son deuxième but en Premier League de la saison – scelle une deuxième victoire successive pour West Ham et une première à Bramall Lane depuis 1968.

Sheffield United, le plus bas, avec toujours un seul point à son nom en 2020/21 après neuf matches.

1606060207

93 minutes: Sheffield United lance tout en avant maintenant alors que John Lundstram – qui a remplacé Basham il y a peu de temps – voit un tir bloqué et un centre plein d’espoir est facilement rassemblé par Fabianski.

1606060063

92 minutes: Un changement tardif pour West Ham en tant que capitaine du club Mark Noble remplace Bowen.

Manuel Lanzini a également remplacé Fornals un peu plus tôt.

1606059997

90 minutes: L’infatigable McBurnie tente toujours de sauver quelque chose pour Sheffield United ici, mais le ballon ne tombe pas gentiment pour le partenaire de frappe Brewster et West Ham a un coup de pied de but.

Trois minutes de temps supplémentaire signalées.

1606059935

Jack Rosser à Bramall Lane

Declan Rice a été absolument exceptionnel aujourd’hui.

Après un début de saison médiocre contre Newcastle, il est en excellente forme pour le club et le pays.

Le joueur de 21 ans semble s’épanouir avec la responsabilité de recevoir le brassard de capitaine par Moyes.

1606059705

84 minutes: Il ne se passe pas grand-chose pour le moment alors que West Ham essaie de voir cela et Sheffield United a du mal à se tailler de nouvelles opportunités dans une tentative désespérée d’éviter déjà leur huitième défaite de la saison en Premier League.

1606059404

80 minutes: West Ham tente de mettre ce jeu au lit car ils travaillent bien le ballon dans la surface et la dernière tentative de Bowen est catégoriquement bloquée.

1606059260

77 minutes: McBurnie est naturellement frustré après s’être rapproché de Sheffield United et évite à peu près un carton jaune pour une petite faute sur Cresswell.