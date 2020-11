La signature du record des Hammers n’a fait exploser à la maison que son deuxième but de haut vol de la saison peu de temps avant l’heure pour sceller une première victoire à Bramall Lane pendant 52 ans.

En plus de maintenir la forme encourageante de West Ham, le résultat a garanti que Sheffield United, sans victoire, n’a encore récolté qu’un point – sur neuf matches – en 2020/21 alors qu’ils continuent de se débattre durement lors de leur deuxième campagne de retour au plus haut niveau.

West Ham est resté inchangé par rapport à sa spectaculaire victoire tardive contre Fulham avant la trêve internationale, David Moyes ayant choisi de ne pas risquer Michail Antonio malgré le retour de l’attaquant influent à l’entraînement après une blessure aux ischio-jambiers.

Pendant ce temps, Sheffield United a montré trois changements par rapport à leur raclée 4-1 à Chelsea, Oli McBurnie ayant remis un rappel à l’avant et Rhian Brewster sur le banc alors que les blessés Enda Stevens et John Lundstram étaient remplacés par le joueur de Chelsea Ethan Ampadu et le fit-again. John Fleck respectivement.

Les Blades ont commencé le concours de manière positive, George Baldock forçant un arrêt précoce de Lukasz Fabianski après que l’arrière latéral se soit mis derrière Arthur Masuaku pour se connecter avec la longue passe de John Egan.

Après quelques alertes précoces, West Ham est rapidement devenu le jeu et a commencé à dominer les débats, Jarrod Bowen voyant un tir bloqué avant que Sheffield United ne fonce sur la contre-attaque et Fabianski a été rappelé à l’action pour refuser McBurnie et Fleck.

Aaron Ramsdale a par la suite tenu à l’écart de Vladimir Coufal et West Ham aurait dû aller de l’avant lorsque le centre de Pablo Fornals de la gauche a été poussé haut au-dessus de la défense par Haller, seulement pour que Tomas Soucek fasse bouffer ses lignes de près.

La première mi-temps s’est terminée de manière effrénée, la tête de McBurnie parée sur la barre transversale par Fabianski et le film de McGoldrick rebondissant sur le poteau avant que Bowen ne bat Ampadu après avoir été libéré par Fornals.

Son tir décevant a été bloqué par Egan et une ouverture compétitive de 45 minutes s’est terminée sans but.

Après l’intervalle, seul un bon travail d’Ampadu a empêché Haller de terminer un ballon loft astucieux de Declan Rice, mais le nouvel international ivoirien a vite fait la fête.

Après un long dégagement de Ramsdale, Coufal a lancé une contre-attaque rapide de West Ham et Bowen et Fornals se sont bien liés avant que ce dernier ait un tir bloqué.

Le ballon est ensuite tombé gentiment pour Haller, qui a riflé à la maison un puissant lecteur du bord de la boîte. Ramsdale a mis la main dessus, mais ne pouvait pas espérer repousser une frappe aussi féroce.

Sheffield United a perdu Ampadu sur blessure peu de temps après et Angelo Ogbonna – lui-même de retour après s’être secoué d’un problème à l’aine – a dirigé un coup franc avant que Rice ne voie un tir dévié et McGoldrick a tiré de loin.

Haller a repoussé une opportunité glorieuse de doubler son score et de mettre le jeu fermement au lit quand il a frappé le centre bas de Masuaku, tandis que l’impérieux Rice – fraîchement marqué son premier but contre l’Angleterre contre l’Islande en milieu de semaine – et occupé McBurnie ont secoué les boiseries rapidement Succession.

Les Blades ont tout mis en avant dans les phases finales, mais n’ont pas pu trouver le but qui n’aurait amené que leur deuxième point d’une saison lamentable à ce jour.